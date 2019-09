Podívejte se do Ostravici. Bude z ní kulturní centrum, v další části hotel

Vlastník uzavřené Ostravici Daniel Zeman pozval v pátek média poprvé po třech letech od poslední takové akce na komentovanou prohlídku té části bývalého módního domu, která mu stále patří. „Má dobrou statiku, což nám potvrdili odborníci. Je ale potřeba posílit stropy v budově A,“ pronesl Zeman. A dodal, že by ho po rekonstrukci rád znovu otevřel částečně koncem příštího roku a kompletně v létě roku 2021. Náklady odhaduje na 40 až 50 milionů korun.



Zeman už v minulých dnech potvrdil redakci MF DNES a iDNES, že dva ze čtyř domů, které tvoří památkově chráněný komplex v centru Ostravy, prodal. Budovy C a D postavené na začátku minulého století architekty otcem a synem Dainingerovými pro tehdejší Obchodní a živnostenskou banku odkoupil podnikatel Michalis Dzikos.

Ten je chce přestavět na hotel vyšší kategorie, obdobně jako jiné prvorepublikové objekty v zemi, a chce k nim přistavět i novou část s podzemním parkovištěm.

Zeman má se svojí polovinou komplexu, tedy s budovami A a B, které vznikly pro potřeby prodeje módního zboží, jiný záměr. „Chci, aby z bývalé chlouby města, kam lidé rádi chodili nakupovat, vzniklo nové kulturní a kreativní centrum. Oslovit by mělo především mladé lidi, a to nejen ty se zájmem o kulturu. V Ostravici toho chceme nabízet mnohem víc,“ nastínil Zeman.

Na projektu chystané přeměny podle něj spolupracují renomovaní architekti a odborníci a také kulturní centrum Cooltour. A právě prostřednictvím workshopu v Cooltouru na Černé louce, který začal v pátek a potrvá do neděle, se do projektu zapojilo 35 studentů a čerstvých absolventů architektury z Ostravy i Prahy. Mezi nejlepší studentské projekty rozdělí organizátoři po jejich vyhodnocení více než sto tisíc korun.

„Máme jasnou představu budoucího účelu Ostravici a její přeměny. Nyní už jen chceme naši ideu co nejlépe realizovat a přivést k životu. A protože by Ostravica měla sloužit především mladým lidem, jsem rád, že i oni dostali prostor se do projektu aktivně zapojit. Sám jsem zvědavý, jakými nápady, vylepšeními a perličkami k připravenému projektu přeměny Ostravice v moderní kulturní centrum přispějí,“ řekl Daniel Zeman.

Ostravica má pomoci přitáhnout a udržet lidi v centru města

„Ostravica-Textilia je jednou z nejvýznamnějších ostravských budov. Svou pozicí tvoří vstupní bránu do centra města. Její dlouhodobě neutěšený stav ale není pro město dobrou vizitkou. Naším cílem je dát Ostravici prostřednictvím rekonstrukce a přeměny novou náplň, která by do centra Ostravy znovu přitáhla lidi, ale zároveň je tam také delší dobu udržela, což je hodně důležité,“ zmínil ředitel centra Cooltour Andrej Harmečko, který je hlavním hybatelem projektu a budoucím provozovatelem nového kulturního a kreativního centra.

„Rádi bychom, aby se Ostrava díky proměně Ostravice mohla propagovat nejen na kulturní mapě Evropy, ale i na poli nových podnikatelských nápadů a společenských inovací. Naše představa je taková, že budeme otevření jednotlivcům i skupinám lidí, kteří v Ostravici najdou místo pro svou činnost a zároveň vytvoří zajímavý a atraktivní program pro širší veřejnost. Měl by zde vzniknout prostor určený zejména mladšímu publiku, nabízející menšinovou kulturu, hodnotné společenské aktivity a zajímavé občanské služby,“ vysvětlil Harmečko.

Projekt budoucího kreativního centra je koncipován jako neziskový. Část, která se netýká umění nebo veřejně prospěšných aktivit, ale bude sloužit jako zdroj financí. Autoři projektu nevylučují, že některé projekty by mohly být financovány také z veřejných zdrojů, ať už lokálních grantových programů, nebo mezinárodních programů typu Creative Europe. Provozní model centra má být založený na modifikované filozofii sociálního podnikání.

„Ostravica by neměla být úplně závislá na veřejných zdrojích. Bude se snažit většinu financí vydělávat sama. Zároveň se ale bude snažit přetvářet vydělané peníze do hodnot uplatňujících se pozitivně ve společnosti, a to jak té ostravské, tak i krajské, státní či mezinárodní,“ dodal Andrej Harmečko.