Nový ostravský superpočítač dostal jméno Barbora, stál přes 70 milionů

„V rámci vyhlášené soutěže mu bylo vybráno jméno Barbora,“ řekla mluvčí IT4Innovations Zuzana Červenková.

Barbora nyní doplní zatím nejvýkonnější ostravský superpočítač Salomon. „Kombinovaný teoretický výpočetní výkon superpočítače Barbora je 826 TFlop/s, což je téměř devětkrát více než u prvního superpočítače Anselm. Nejsilnějším systémem IT4Innovations však i nadále zůstává superpočítač Salomon s výkonem 2 000 TFlop/s,“ porovnala mluvčí Červenková.

„Superpočítač v Ostravě výrazně pomáhá i studentům Vysoké školy báňské, zvláště pak doktorandům, kteří jej mohou využívat a podílet se na jeho provozu,“ řekl při spuštění superpočítače rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Václav Snášel.

Ostravský superpočítač dostal jméno Barbora. (2. října 2019)

Zmínil i vliv špičkového zařízení na univerzitu: „Dotyk s velkými evropskými projekty se určitě promítá do vyšší kvality vzdělávání.“

Vedle vyšší výkonnosti superpočítač obsahuje nové výkonnější procesory a lepší grafické karty vhodné pro nástroje umělé inteligence. Využívat se bude i pro velmi rychlé zpracovávání dat.

„Je těžké přepočítávat výkon superpočítače na počet klasických počítačů nebo notebooků, to se nedá, je to i záležitost zapojení. Lze však říct, že by mohlo jít o pět až deset tisíc notebooků, ale opravdu to není férový přepočet. Kdybych měl pohromadě deset tisíc notebooků, tak bych nebyl schopen počítat tak rychle, jako to umí Barbora,“ upozornil Branislav Jansík, ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations.