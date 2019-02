Gymnázium, nebo učiliště? Ostravské školy zavedou nově kariérní poradce

Poradci zhodnotí prospěch žáků, ale i jejich zájmy. Poskytnou kontakty na střední školy, firmy či volnočasové instituce a pomůžou jim zorientovat se v nepřeberném množství informací.

Ostrava v pilotním projektu ve školách zavádí kariérní poradce. Do konce roku jich nechá vyškolit dvacet, do tří let by měli být na všech pětapadesáti základních školách krajské metropole.

„Je důležité pracovat s dětmi v okamžiku, kdy se rozhodují o své budoucnosti. Poradcům dáme k dispozici kontakty firem v regionu a také možnost umisťovat děti na workshopy, které pořádáme nebo platíme,“ sdělila náměstkyně pro školství Andrea Hoffmannová.

Cílem je kromě vzniku pozic poradců vytvořit síť odborníků z praxe, kteří školám zprostředkují komunikaci se zaměstnavateli, zajistí odborné stáže, workshopy či projektové dny. Ostrava tím chce reagovat na vývoj na trhu práce. Sledovat bude konkrétní čísla o jeho stavu i odhady vývoje.

Vzniknout má i speciální portál. „Bude obsahovat kontakty na všechny firmy v regionu i přehled všech workshopů pro děti, kurzů ve střediscích volného času i kroužků v domech dětí a mládeže. Dětem nabídne zajímavé možnosti, které je přivedou k té správné profesi,“ dodala Hoffmannová.

Současná legislativa podle náměstkyně vznik pozic kariérních poradců nepodporuje, město tedy v pilotním projektu poskytne peníze na prvních dvacet míst ze svého. Vzniknou ve školách, které o to projeví zájem.

Celkové náklady na spuštění projektu se odhadují na 1,2 milionu. Město také rozšíří nabídku workshopů, projektových dnů a dalších setkání, aby se děti seznámily s pracemi, kterým by se po základní škole mohly věnovat.

Dobré zkušenosti ve Frýdku-Místku

Ve školách se tak od sebe oddělí pozice stávajících výchovných poradců od specialistů zaměřených čistě na volbu povolání. To už mají za sebou například frýdecko-místecké základní školy.

„Jsme škola s více než sedmi sty dětí a téměř nebylo možné, aby výchovný poradce všechno zvládal. Kariérní poradce se nevěnuje jen osmým a devátým třídám. Ze tří tříd sedmých ročníků nám pravidelně až jedna třída odchází na víceleté gymnázium. V tomto školním roce se u nás otvírá i osmileté gymnázium a rodiče páťáků už se rovněž ptají,“ uvedl Zbyněk Šostý, ředitel ZŠ Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.

Přítomnost kariérního poradce ve škole hodnotí velmi pozitivně. Obracejí se na něj žáci i rodiče, kterým poradce zprostředkovává reference na konkrétní školy. Nejčastěji jeho radu žádají pro orientaci v maturitních oborech průmyslových škol a v oborech učilišť. Poradce koordinuje i přímou účast zástupců středních škol či firem na výuce věnované volbě povolání.

Kraj iniciativu měst a škol vítá

Trend posledních let pozitivně hodnotí i Moravskoslezský kraj. „Vítáme, že jsou v základních školách pozice kariérních poradců zaváděny. Věříme, že lepší orientace v nabídce oborů vzdělání a také objektivnější posouzení možností žáka výběr oboru usnadní,“ komentovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Doplnila, že podle zkušeností středních škol někteří rodiče dovedou odhadnout schopnosti i preference svých dětí, jiní méně.

„Preferují obory vzdělání s maturitní zkouškou i za cenu toho, že se bude jejich potomek ve škole trápit. Poměrně často se také stává, že při rozhodování o volbě střední školy nemá žák ještě jasnou představu o své budoucí profesní dráze, případně se v průběhu studia na střední škole z nejrůznějších důvodů rozhodne původně vybraný obor změnit,“ doplnila Birklenová.

Podle zjištění Národního ústavu pro vzdělávání například u středních odborných škol s maturitou maturitní zkoušku v řádném termínu zvládne 79,6 procenta studentů. V opravném termínu dalších 17 procent. Zbylá 3,4 procenta ani v období do tří let po ukončení studia maturitu nesloží.