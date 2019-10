Úklid u popelnic v Ostravě na tři týdny končí, město tak ukáže skládky

„Asi jedenáct procent obyvatel města přiznalo v průzkumu, že objemné odpady z domácnosti v poslední době odložili nelegálně na zem vedle kontejnerů. I když město se společností OZO za posledních deset let uspořádalo několik osvětových kampaní, na sídlištích i v dalších místech se stále dokola objevují černé skládky,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček řekl, že od začátku roku řešili 68 těchto případů, které předali k řešení správním úřadům. „Pokud se podaří odhalit viníka, hrozí mu pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ upozornil Plaček.

„Někteří lidé ani netuší, že by to neměli dělat, ale někteří to dělají vědomě. Místo, aby starý nábytek či jiný velký odpad odvezli do sběrného dvora, odloží ho vedle kontejneru. Úklid takových černých skládek stojí město každý rok asi 1,5 milionu korun,“ dodal ředitel OZO Ostrava Karel Belda další důvod, proč se rozhodli zkusit na problém upozornit tím, že nebudou uklízet.

Kolik odpadu se nahromadí?

„Okolí kontejnerů nebudeme čistit po dobu tři týdnů od 28. října. Chceme, ať lidé vidí, co se u domů za tu dobu nahromadí. Pak bude pokračovat další informační kampaň. A počítáme s aktivitou strážníků i občanů,“ upřesnil Belda.

Mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová podotkla, že každý si může objednat odvoz objemného odpadu od svého domu například prostřednictvím eshop.ozoostrava.cz. „Obvykle vyhovíme do týdne, v závislosti na trase svozu. Odpad zlikvidujeme zdarma. Objednávající ale zaplatí dopravu, a to od 50 do 500 korun – podle množství odpadu,“ řekla Karasová.