Ostrava už chystá záchytná parkoviště, v centru není pro auta dost místa

„Připravujeme čtyři parkoviště typu park & ride (P+R – zaparkuj a jeď), která by měla odlehčit individuální dopravě do centra města, kde je málo parkovacích míst,“ říká primátor Ostravy Tomáš Macura.

Radní pro dopravu Lukáš Semerák uvedl, že jako první chtějí v dubnu spustit provoz takového výhodného parkoviště v oblasti Dolních Vítkovic, vedle Místecké ulice, po níž přijíždějí do města lidé z Frýdecko-Místecka i Karvinska.

„V první etapě využijeme asi 200 parkovacích míst u tramvajové zastávky Důl Hlubina. V dalších etapách by tam postupně mohlo parkovat až 700 aut,“ odhaduje Semerák.

Parkování zdarma, pak tramvají za pár korun

Řidiči tam podle něj budou parkovat zdarma a do centra mohou snadno dojet tramvají za pár korun – jsou to jen tři zastávky. Pokud by ale parkoviště zaplnili místní, město by zřejmě změnilo podmínky, například pomocí inteligentního parkovacího systému.

„U Hlubiny v první fázi nepočítáme ani s velkými stavebními úpravami plochy, na které se parkuje už nyní. Parkoviště však bude hlídané a změní se i blízký podchod, který vede na zastávky tramvaje. Už jsme v něm umístili devět bezpečnostních kamer a lepší osvětlení. Necháme ho také vyčistit a vybudovat nové nástupiště,“ líčí radní.

Další parkoviště typu P+R chce město vybudovat asi za 20 milionů a přibližně na přelomu roku otevřít v lokalitě Černý potok v Hlučínské ulici. Má tam být až 135 míst pro auta přijíždějící z Hlučínska.

Další parkoviště u Místecké

„Dopravní podnik opraví sousední tramvajovou smyčku včetně nástupiště a čekárny. Město se postará o vybudování služebny městské policie a veřejných toalet. Tam poprvé nabídneme parkujícím lidem kompletní služby. Postupně s tím počítáme také na parkovišti u Hlubiny i těch dalších, která teprve plánujeme,“ dodal Semerák.

Radní Ostravy v minulých dnech řešili konkrétní plány na vybudování dalších dvou záchytných parkovišť podél ulice Místecké.

„Jedno by mělo vzniknout v blízkosti mimoúrovňového křížení Místecké s Moravskou ulicí, druhé poblíž křížení Místecké s Rudnou ulicí. První parkoviště bude mít kapacitu 150 míst. Druhé pojme 110 aut – bude se nacházet v blízkosti prodejny Penny Market,“ poznamenal primátor Macura.

„Už máme hotový investiční záměr, nyní budeme soutěžit projektanta. Za projekt obou parkovišť bychom neměli zaplatit více než 2,7 milionu korun, stavební práce by měly vyjít asi na 51 milionů,“ upřesnil Macura s tím, že město chce, aby obě parkoviště začala sloužit svému účelu v roce 2020.