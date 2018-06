Ostrava je perfektní, tvrdí špičkoví sportovci i trenéři

Ačkoli světově uznávaný trenér krasobruslařských mistrů Rafael Arutyunyan jen málokdy opouští USA, v těchto dnech koučuje svého svěřence, olympionika Michala Březinu, i další špičkové sportovce v Ostravě. A stejně jako všichni účastníci devítidenního výcvikového tábora je městem nadšený.

„Ostrava by se mohla stát evropskou Mekkou krasobruslení. Sportovcům nabízí skvělé zázemí – od sportovišť a ubytování na jednom místě až po dobré jídlo. Je prostě perfektní,“ líčí přesvědčivě hvězdný trenér Arutyunyan.

„V USA, ale i v jiných evropských nebo českých městech, je situace taková, že sportovní haly jsou daleko od hotelů a dalších služeb a vše je nutné řešit s někým jiným. Ostrava má jako jediná veškerou infrastrukturu blízko sebe, hotel stojí hned vedle haly. Navíc tu vše skvěle funguje, zřejmě i proto, že vše zajišťuje už léta Stanislav Žídek, nový předseda krasobruslařského svazu,“ podotkl trenér a uznávaný komentátor krasobruslení, bývalý úspěšný reprezentant ČR Tomáš Verner.

Žídek: Rád bych viděl v Ostravě mistrovství Evropy i světa

Dobré vztahy se Žídkem, který žije v Karviné, ale trénuje v Ostravě, přiměly Rafaela Arutyunyana, aby přijel do města. A asi ne naposledy.

„Jednáme o spolupráci. Rád budu trénovat mladé české krasobruslaře, pokud by za mnou jezdili na několikatýdenní soustředění do USA. Ale nevylučuji ani další návštěvy Ostravy,“ slibuje Arutyunyan.

Osmašedesátiletý Žídek, který se věnuje krasobruslení celý život, má velké plány. „V září bude Ostravar Aréna hostit jeden ze závodů světové krasobruslařské série Junior Grand Prix 2018. Soutěž nejlepších mladých krasobruslařů se dosud konala v 35 zemích světa, ale žádné jiné město se nemůže chlubit takovým rekordem jako Ostrava. U nás se letos závod uskuteční už podvanácté,“ říká Žídek.

A dodává, že v příštích letech by pro Ostravu opět rád získal pořadatelství mistrovství Evropy a premiérově i světový šampionát v krasobruslení.

Pohled do Ostravar Arény.

„Máme šanci. Sportovci, trenéři či funkcionáři z ciziny vždy chválí to, jak perfektní podmínky tady mají a jak vše funguje. Chtějí sem jezdit. Říkají, že do Ostravy se těší, protože nemusí řešit problémy, s jakými se při pořádání velkých akcí setkávají jinde,“ líčí Žídek.

Stejně jako krasobruslaři, obvykle nešetří chválou na adresu Ostravy ani jiní sportovci: hokejisté, fotbalisté, atleti, florbalisté... A to je jeden z důvodů, proč se městu daří získávat i velké prestižní akce v těchto sportech. Ale není jediný. Důležitá je i infrastruktura a velkorysá podpora města, kterou sportovci oceňují. Bez ní by se totiž řada mezinárodních soutěží vůbec konat nemohla.

„Kromě běžných dotací na sport město každý rok finančně podporuje ze svého rozpočtu několik velkých sportovních akcí. Letos je jich 14 a celková částka přesahuje 55 milionů. Část peněz na letošní akce ale byla vyplacena loni a na přípravu Kontinentálního poháru také už předloni,“ říká náměstek primátora pro sport Vladimír Cigánek.

„Jsme na tom zřejmě lépe než kterékoli jiné město v Evropě“

Ostrava začala svou ambici stát se městem sportu naplňovat už před lety. „Město investovalo přes miliardu do výstavby a obnovy sportovišť. Dnes máme díky tomu hotovou infrastrukturu s výjimkou haly pro míčové sporty, která chybí,“ říká Martin Štěpánek, bývalý radní pro sport a současný místopředseda městské sportovní komise.

Usain Bolt v blocích před stovkou na ostravské Zlaté tretře.

„V pořádání velkých sportovních akcí jsme na tom zřejmě lépe než kterékoli jiné město v Evropě. Je to ale i zásluha místních nadšenců, kteří umí sportovcům vytvořit skvělé zázemí. Od účastníků akcí slyším jen chválu. I díky tomu se letos můžeme těšit na největší sportovní pecku v historii města. V září tu bude Kontinentální pohár – střetnou se nejlepší atleti světa,“ líčí Štěpánek, který věří, že se po dva dny podaří vyprodat stadion s patnácti tisíci sedadly. „Je to jako deset Zlatých treter v jedné nebo mistrovství světa v hokeji, ale má to větší sledovanost. To znamená i větší prestiž pro město a ekonomický přínos pro místní hotely a firmy,“ dodal.