Ostrava chystá v noci velký zátah na černé pasažéry, avizuje jej předem

Asistenti přepravy na rozdíl od revizorů černé pasažéry nepokutují, ale nekompromisně vykazují z vozů. Nárazově pořádají i velké kontrolní akce, kdy znemožní vykázaným lidem nastoupit na jiný spoj v místě.

„Taková se uskuteční i v noci na sobotu,“ potvrdila mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Karolína Rycková.

Ačkoli předškolní děti, ostravští senioři starší 65 let i všichni lidé ve věku nad 70 let jezdí městskou hromadnou dopravou v Ostravě zdarma a ostatní mohou například pohodlně platit ve voze bezkontaktní platební kartou, asi osm procent cestujících stále tvoří černí pasažéři. Vyplývá to z počtu pokutovaných a hlavně vykázaných lidí.

„Asistenti přepravy za 2,5 roku od svého vzniku zkontrolovali asi 1,9 milionu cestujících a 156,5 tisíce z nich vykázali z vozu nebo jim zabránili nastoupit,“ uvedla Rycková.

„Často jsou právě tito lidé problémoví a obtěžují jiné cestující. I proto děláme kontrolní akce a snažíme se i jinak zvyšovat bezpečnost v dopravě,“ řekl generální ředitel DPO Daniel Morys, který se nebránil ani zveřejnění informace o chystaném nočním zátahu předem. „Mým cílem je zlepšit kulturu cestování všemi zákonnými způsoby,“ zmínil.

DPO zaměstnává sto lidí s oprávněním kontrolovat jízdní doklady, z toho 59 asistentů přepravy.

„Jejich úkolem je zajistit vyšší míru bezpečí pro cestující a dodržování přepravních podmínek. Pomáhají také maminkám s kočárky a dalším lidem,“ doplnil Morys.