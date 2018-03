Vzdejte se mandátu a funkcí, vyzývá ostravská ČSSD bývalé členy

Na první pohled prošlo vše v klidu. Lumír Palyza, který vedl klub sociálních demokratů v městském zastupitelstvu, ve středu jen stručně oznámil kolegům změny: stranu opustil a založil nový klub, jemuž šéfuje.

„Vzali jsme na vědomí, že v zastupitelstvu, kde bylo šest klubů, vznikl sedmý: Klub nezávislých zastupitelů při SMO. Má pět členů – bývalé sociální demokraty,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Nový předseda klubu ostravských zastupitelů za ČSSD Ivo Hařovský.

Stejně jako ostatní zastupitelé věděl, že Palyza, který byl v ČSSD přes dvacet let a například starostoval Porubě, před pár dny ze strany vystoupil.

A spolu s ním dalších šest významných komunálních politiků včetně čtyř zastupitelů města Lucie Feikové, Kamila Bednáře, Václava Štolby a Rudolfa Ficka – ten byl donedávna i místopředsedou klubu zastupitelů města za ČSSD.

„Po odchodů pěti členů z našeho klubu jsme museli zvolit nové vedení. Předsedou klubu ČSSD jsem teď já a místopředsedou Libor Grygar,“ říká zastupitel Ivo Hařovský.

Od expřátel si Palyza odsedl

Právě s Hařovským seděl Palyza nejméně dva roky v jedné zastupitelské lavici. Kvůli názorovým neshodám si od něj ale už před měsícem odsedl. Vybral si tehdy „přítele“ (tak se sociální demokraté oficiálně oslovují – pozn. red.) Jakuba Ježe. Ale toho teď také opustil. Včera už Palyza seděl v lavici sám.

„Klub nezávislých řešil s naším organizačním oddělením nový zasedací pořádek při jednání zastupitelů. Pan Jež v ČSSD zůstal a členové nového klubu chtějí sedět pohromadě. Jak přesně se rozsadili, to nevím. Dnes totiž někteří z členů klubu chybí,“ vysvětlil přesun Macura.

První exčlen ČSSD se vzdal i mandátu Ostravskou ČSSD opustil i zastupitel Ostravy-Jihu Martin Machač. Na rozdíl od dalších politiků se ale rozhodl vzdát zastupitelského mandátu.

Místo něj nastoupila podle regulí náhradnice z řad sociálních demokratů: Pavla Rošková. Ve čtvrtek složila slib.



Pod povrchem se toho ale děje mnohem víc. Zbylí členové ČSSD jsou naštvaní, že jejich bývalí přátelé neuposlechli výzvu a nevzdali se zastupitelských mandátů. „Jako člen okresního výboru ČSSD jsem je k tomu vyzval hned, když oznámili, že ve straně končí. Opakovat už to nebudu,“ říká Hařovský.

Kdo bude v dozorčích radách?

Netají ale, že primátorovi i předsedům politických klubů v městském zastupitelstvu předal písemný požadavek klubu ČSSD na výměnu bývalých členů strany v dozorčích radách čtyř městských společností.

„Chceme odvolat Lumíra Palyzu, který má dvě funkce, i Václava Štolbu a Kamila Bednáře, kteří mají po jedné funkci, a nahradit je členy naší strany,“ říká Hařovský.

O změnách na pozicích členů dozorčích rad musí rozhodnout radní města. Zástupci koaličních stran ale MF DNES řekli, že se jim do toho krátce před volbami nechce.

„Je to nesmysl. Do voleb zbývá sedm měsíců. Když odečtu dva měsíce letních prázdnin a dva měsíce, které noví lidé potřebují na seznámení se se společností, vidíme, že výměna je zbytečná,“ říká šéf klubu hnutí Ostravak Lukáš Semerák. „Navíc nový klub zastupitelů by měl mít také své zastoupení,“ dodal.