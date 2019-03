Koleje, tržnice i domov důchodců. Lidé navrhovali podobu centra Ostravy

Diskuse však nevynechala ani další lokality středu krajského města. Desítky let podobu historické části Ostravy totiž ovlivňují takzvané proluky, tedy místa, kde stály domy, ale delší čas z různých důvodů zůstávají prázdné.

Výrazný vliv na podobu centra města mělo bombardování za druhé světové války, nejvíce při americkém náletu v srpnu 1944. Poničené domy se zbouraly a nové už nepostavily. Další objekty zmizely poté, co je komunisté nechali zchátrat a pak srovnali se zemí. Ostatně právě s centrem kvůli poddolování socialistické plány do budoucnosti příliš nepočítaly.

Po roce 1990 se sice několik projektů na zastavění proluk objevilo, ale iniciativa vždy skončila neúspěchem. „Neklaďme si malé cíle. Domnívám se, že jsme pro takové úkoly v docela dobré době,“ konstatovala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (hnutí ANO).

Vyjmenovala průvodní znaky dobré doby. „Ostrava kvete, v posledních letech se i v centru hodně oživila. Jsou zatím i peníze, veřejnost je změnám nakloněná, a tak se toho nemůžeme bát,“ vysvětlila.

Kluziště, hřiště na volejbal. A co dál?

Už letos by měl vzniknout projekt na úpravu proluky za katedrálou Božského Spasitele, další na řadě je už zmiňované prostranství o velikosti 57 krát 58 metrů v sousedství náměstí.

Než tam město postaví něco natrvalo, chce nevzhledné místo plné bahna, křovin a štěrku zvelebit dočasně. Právě kvůli tomu radní magistrátu a centrálního obvodu svolali do Nové Arény veřejnou debatu. Zájem byl veliký, asi stovka míst se zaplnila, sedělo se i na schodech, další lidé postávali na bocích sálu.

„Kluziště a hřiště na plážový volejbal jsou fajn, ale pokud lidé nebudou v centru bydlet, tak se takové akce minou účinkem. Žiji tady šedesát let a chtěla bych zůstat. A také další lidé. Proto navrhuji například domov pro seniory,“ zmiňovala jedna z účastnic debaty.

Architekt Ondřej Vysloužil už zpracovává projekt na možné využití proluky, na ploše by se mohly konat menší kulturní akce, počítá se s odpočinkovou zónou, vznikem galerie. „Chci, aby to, co vytvoříme, mělo i na těch pár let, než se tam postaví něco trvalejšího, smysl,“ upozornil architekt Vysloužil.

Trvale by se proluka měla zastavět za pět až sedm let

Město počítá s náklady přes milion korun, pokud vše bude pokračovat bez zádrhelů, tak se prostranství začne nově využívat na jaře příštího roku.

Centrum Ostravy s náměstím Lidových milicí (nyní Masarykovo) ve druhé polovině 70. let. Ve spodní části ještě proluka, kde nyní stojí obchodní dům Laso, nahoře uprostřed průmyslová oblast Karolina a nahoře vlevo koksovna Žofie.

„S trvalou zástavbou proluky počítáme předběžně za pět až sedm let,“ přiblížila náměstkyně Bajgarová na základě jednoho dotazu.

„Náměstí by jistě oživila tržnice, ta v centru hrozně chybí. Těch pár stánků na Jiráskově náměstí je velmi málo,“ poukázal starší muž.

Další se zmiňovali o studentských kolejích, navrhovali letní kino, upozorňovali na nutnost ukrytí před deštěm i velkým vedrem. Jiní zmiňovali kontejnerovou stavebnici, objevila se polemika, jestli plochu nenechat prázdnou.

Úkol pro městského architekta

Celé prostranství městu nepatří, pruh o velikosti zhruba 250 metrů čtverečních na okraji pozemku drží soukromí vlastníci. A náhledy na kupní cenu jsou zatím velmi rozdílné, údajně až desetinásobně.

Ilona Rozehnalová z antikvariátu Fiducia zase upozornila, zda by problém veřejného prostoru neměl řešit až městský architekt, který má v létě nastoupit na magistrát. „Samozřejmě to bude jeden z jeho prvních úkolů,“ potvrdila Bajgarová.

Někteří lidé upozorňovali, ať se politici zaměří například na nekvalitní dlažbu plochy náměstí, případně nezapomenou na rozšíření zeleně. Radní centrálního obvodu Lukáš Jansa (Piráti) si debatu pochvaloval. „Diskuse je nastartovaná, uvidíme, jakým směrem bude pokračovat.“