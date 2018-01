Miloš Zeman už se nezmění, tím by se brzdil, míní jeho osobní lékař

Prezident před volbami slíbil, že ubere ve svých reakcích a nebude se vyjadřovat tak tvrdě jako dosud. Můžeme tomu věřit?

V žádném případě. On neubere, protože by se tím jako osobnost brzdil, a to by bylo špatně. Je dlouhodobě konzistentní a takový i zůstane. Bude zastávat názory, pro které ho lidé zvolili. Takže změny v rétorice a jednání nečekám. On se zkrátka vyjadřuje tak, jak chce, a když ho to vyjádření vnitřně uspokojuje, řekne ho i za cenu silnějšího výrazu.

Nebude se tedy mírnit, ani když slíbil, že bude spojovat společnost?

Ale on ji přeci nerozděluje. Názorově je společnost rozdělená, ale podíl na hloubce těch příkopů mají především média, která to vždy vyostřují. Zeman je třeba kritizovaný, že mluví sprostě. Ale on za těch pět let použil hrubý výraz možná pětkrát čili jednou za rok. Ale pořád dokola se píše, jak je sprostý, a lidé se v tom stále utvrzují.

Podle vás není?

Ne, to zkrátka není pravda. Hrubý výraz čas od času vypadne každému. V běžném kontaktu určitě sprostý není a tyto výrazy nepoužívá. Ve veřejném projevu občas vulgarismus použije, protože ho v tu chvíli považuje za nutný. Stejně tak se neustále prohlubuje přesvědčení, že je alkoholik, i to je naprostý nesmysl.

Takže Zeman nepije vůbec?

Je pravda, že si dá čas od času skleničku jako jiní lidé. To z něj ale nedělá alkoholika. Ovládá míru, nepije pravidelně a jeho myšlení rozhodně není alkoholem ovlivněné. To lidé sami viděli v diskusích, jak bryskně dovede reagovat, kolik informací si pamatuje, jak dokáže myslet dopředu. Toto by alkoholik nezvládl. Ale pořád se vůči němu vytváří averze.

Ta ale očividně ve společnosti nepřevážila, vždyť jej lidé o víkendu znovu zvolili.

Ano, navzdory tomu, že kampaň celá byla zaměřená jenom proti Zemanovi. Nikdo z protikandidátů nic nenabídl. Mluvili o změně na Hradě, ale neřekli, co chtějí změnit. Že by nejeli na oficiální návštěvu do Ruska nebo Číny? Ale jeli, museli by.

Proč by museli?

Mohou tak pomoci zdejším podnikatelům. Ve východních zemích je jiný systém, tam je možné takovou návštěvou na úrovni prezidentů získat nové trhy, vazby. To funguje jinak než třeba v Německu. A Amerika? Tam prezident našim podnikatelům vůbec nepomůže, tamní firmy se naopak potřebují dostat k nám. Takže to není o tom, že by prezident byl proruský nebo protiamerický, ale o tom, že dokáže věci promýšlet do budoucna.

Po zvolení Zeman řekl, že toto je jeho poslední politická funkce. Bude to tak?

Myslím si, že ano. Když to řekl, bude to platit. Je důchodce a má právo si odpočinout. Samozřejmě nevíme, co bude za pět let, jak na tom třeba bude zdravotně.

Jak je na tom nyní?

O tom nemohu mluvit.

Nerozmlouval jste mu jako lékař kandidaturu?

To vůbec ne. Byl jsem rád, že se pro ni rozhodl, protože vím, že na to má.

Vraťme se ještě k návštěvám do krajů. Nejen vedení Zlínského kraje kritizovalo, že jsou příliš drahé. Jak velký tým jej doprovází?

To nevím přesně, ale musí s ním protokoláři, kteří zajišťují organizaci, ochranka, tiskový mluvčí, fotograf. To je základ. Ale ani hejtman se s prezidentem nesetkává sám, má podobně početnou delegaci. Pokud byla velká setkání několika desítek lidí, byla to setkání s místními podnikateli nebo osobnostmi. Nějaké peníze samozřejmě stojí i setkání s lidmi, pódium, speaker. Pro kraj to ale nejsou peníze vyhozené z okna.

Zástupci kraje mluvili až o stovce lidí.

To je nesmysl.

Byly pro něj cesty fyzicky náročné?

Velmi. Myslím si, že teď by mohl dělat delší pauzy mezi jednotlivými kraji nebo je projet jednou za dva roky a ne každoročně. Ostatně to by mohlo být i řešení pro ty regiony, pokud mají s organizací a financováním návštěv problémy.

