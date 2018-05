Nádraží na osoblažské úzkokolejce patří obcím. Získají dobový vzhled

Ještě před výjezdem prvního letošního parního vlaku na osoblažskou úzkokolejku se na nádraží v Třemešné ve Slezsku v úterý 8. května v deset hodin dopoledne sejdou starostové obcí, jež dráha protíná.

Převezmou tam symbolický klíč od budov nádraží podél trati. Po letech jednání totiž stavby i jejich pozemky patří obecně prospěšné společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha, založené obcemi Liptaň, Slezské Rudoltice, Bohušov a Osoblaha. A čeká je obnova.

Osoblažská úzkokolejka Dráha o rozchodu 760 mm spojuje Osoblahu s Třemešnou ve Slezsku . Klikatí se i v rovných úsecích, má proto asi 20 kilometrů.

. Klikatí se i v rovných úsecích, má proto asi 20 kilometrů. Chlubí se nejprudším obloukem na českých železnicích . Má v poloměru pouhých 75 metrů a vlak jím může jet maximálně dvacítkou.

. Má v poloměru pouhých 75 metrů a vlak jím může jet maximálně dvacítkou. První vlak jí jel v prosinci 1898 .

. Nyní tudy jezdí letité motorové lokomotivy řady 705.9, v sezoně i turistické vlaky Slezských zemských drah s parní lokomotivou.

„Už první nadšenci si v roce 2004 nechali zpracovat studii na revitalizaci nádražních budov a začali jednat s Českými drahami. Při následné transformaci ale budovy přešly do majetku Správy železniční dopravní cesty. Celé roky se řešilo, jak je získat, a shromažďovaly se podklady a informace o možnostech převodu. V roce 2014 přešla iniciativa z nadšenců na obce na trati,“ vylíčil začátky David Chovančík z Klubu přátel osoblažské úzkokolejky.

Budovy se vrátí do přelomu 19. a 20. století

Teď obce objekty získaly, vláda jejich převod schválila letos v lednu.

„Nádražní budovy chceme rekonstruovat do původní podoby, aby reprezentovaly náš malebný kraj,“ popsal další plány starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač. S jakou podobou nádraží se počítá, uvidí lidé také na úterním zahájení sezony. Obce tam své vize představí.

Pětici kamenných budov čeká celková proměna včetně nástupišť a mobiliáře. Vrátí se do podoby z přelomu 19. a 20. století i s detaily. Obnoví se pískovcové sokly, členění dřevěných dveří a oken, jednotně se renovuje oplocení, staré sklady i historické toalety. Projekt obnovy zahrnuje nádraží ve stanicích Liptaň, Slezské Rudoltice, Koberno, Bohušov a Osoblaha.

Projektová dokumentace je hotová, potřebnou sumu stanovila na 25,5 milionu korun. Osoblažská úzkorozchodná dráha loni zažádala společně s polským partnerem z Kuźni Raciborskiej, kde je sedmikilometrová historická trať, o dotaci na přeshraniční projekt, bohužel neuspěla.

„Byli jsme náhradním projektem, který by se financoval z uspořených peněz, ale už je jasné, že na ně nedosáhneme. Byli jsme však dvacátí z více než stovky projektů a čtvrtí náhradníci. Proto jsme se rozhodli podat žádost znovu,“ vysvětlil starosta Pargač.

Opravy i bez dotace

Už loni obce avizovaly, že opravovat začnou, i když s žádostí neuspějí. Pomůže jim kraj, který letos na start prací přispěje penězi z přebytku krajského rozpočtu roku 2017.

„Konkrétně jde o sedm milionů korun. Příjemcem dotace je Osoblažská úzkorozchodná dráha, jejímž cílem je záchrana a obnova kulturně-technického dědictví na osoblažské úzkorozchodné dráze,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Domky po opravě poslouží jako půjčovny kol, infocentra, malá muzea a obslužné body s občerstvením. Hotovo by mělo být do tří let.