Osmnáctiletý řidič felicie jel moc rychle. Střet s nákladním autem nepřežil

11:10

Osmnáctiletý řidič nepřežil ve středu večer nehodu u Sv. Jana nad Malší na Českobudějovicku. Jel zřejmě příliš rychle, dostal se do protisměru a bokem narazil do protijedoucího nákladního auta. Na jihočeských silnicích letos zemřelo zatím 64 lidí. To je už teď o pět více než za celý loňský rok.