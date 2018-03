Slavnosti svobody připomenou letce RAF, nad konvojem přeletí Spitfiry

Slavnosti svobody se budou konat od čtvrtka 3. května do neděle 6. května. Convoy of Liberty, který patří k neoblíbenějším bodům programu, se letos uskuteční už v sobotu od 11 hodin.

V poslední den oslav se po dvou letech hlavní vzpomínková akce v 16 hodin vrátí k obnovenému památníku Díky, Ameriko! na křižovatce Americké a Klatovské třídy.

„Zatím máme ohlášenou účast celkem šesti válečných veteránů, tří z USA a tří z Belgie. Na slavnosti mají přijet také vnuci generála George Pattona a plukovníka Charlese Nobla,“ řekl primátor Plzně Martin Zrzavecký z ČSSD.

Z veteránů mají zájem přijet z USA George Thompson, James Duncan, a Earl Ingram, z Belgie pak Louis Gihoul, Michel Gilain a Hubert Rauw. „Vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu nemůžeme zaručit, že opravdu všichni dorazí,“ podotkl Zrzavecký.

Do tradiční přehlídky historických armádních vozidel Convoy of Liberty se má zapojit na dvě stě kusů dobové techniky. Konvoj projede ze Sukovy ulice po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků.

„Ve vzduchu jej přeletem doprovodí nejen současné vojenské letouny, ale i nejslavnější a nejlepší stíhací letadlo britského Královského letectva za druhé světové války Spitfire a Harvard, letoun z roku 1943 sloužící k výcviku nových pilotů USAAF v Texasu,“ sdělil náměstek primátora Martin Baxa z ODS.

Čelo konvoje včetně džípů s válečnými veterány bude pokračovat na náměstí Republiky, kde budou mít návštěvníci příležitost setkat se s americkými a belgickými pamětníky.

Atmosféru slavností doplní i vojenské kempy. „Za obchodním centrem Plaza se rozloží vojenské tábory 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády. K vidění tady bude i tábor Royal Air Force, jehož sté výročí založení si letos připomínáme a v němž za druhé světové války sloužilo 2 402 Čechů a Slováků,“ uvedla Jana Komišová z magistrátu. Britské královské letectvo připomene také kemp v prostoru U Zvonu.

Se slavnostmi budou spojena i kulturní vystoupení. Ta se uskuteční především na náměstí Republiky. Hlavní program zahájí v pátek 4. května slavný big band s více než 80 let dlouhou historií, legendární americký The Count Basie Orchestra. Podrobný program najdete na webových stránkách Slavností svobody zde.

