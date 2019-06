Koncerty i ohňostroj. Brněnské vysoké školy oslaví 100 let ve stejný den

Program nabídnou i jednotlivé fakulty ve vlastních budovách. Lidé se mohou těšit na koncerty, komentované prohlídky nebo udílení pamětních medailí.

„Neplánovali jsme to, ale vlastně je to symbolické. Průnik skupin absolventů obou univerzit je minimální, takže to nejspíš nebude na překážku. A Brno dostojí své pověsti univerzitního, studentského města,“ uvedl končící rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Podle mluvčího zemědělské a lesnické školy Filipa Vrány však Mendelova univerzita datum zvolila záměrně.

„Mít hlavní den oslav sta let ve stejný termín byl záměr. Absolventi si v sobotu mohou užít akce obou škol naráz, což je také pro Brno, které je významným univerzitním městem, velká přidaná hodnota,“ sdělil Vrána.

Na výstavišti po předání medailí zazpívá Vojtěch Dyk

Bohatý program nabízí obě univerzity. Oslavy na Masarykově odstartuje už v pátek právnická fakulta, která si připomene znovuotevření budovy po dočasném zavření komunisty mezi lety 1950 a 1969.

„V pátek se sejdou první absolventi, kteří nastoupili na naši fakultu v roce 1969, tedy v prvním ročníku po druhé násilné přetržce v historii fungování fakulty. Budou se setkávat jak mezi sebou navzájem, tak i s pracovníky fakulty,“ přiblížil děkan Michal Škop.

Ten pak v sobotu ráno osobně pokřtí novou knihu, která pohnutou historii mapuje. Právníci o své zázemí totiž přišli nejen v roce 1968, ale také v roce 1939, kdy do budovy přesídlilo gestapo.

Sobotní dopolední program pak nabídnou všechny fakulty. Lidé si je mohou projít při komentovaných prohlídkách, na filozofické fakultě si poslechnou na nádvoří živou hudbu. Právníci uspořádají simulované soudní jednání a přírodovědci v botanické zahradě v Kotlářské ulici uspořádají zahradní slavnost.

Hlavní sláva se však chystá na brněnském výstavišti v pavilonu A. „Od 14 hodin udělíme sto Malých bronzových medailí vybraným absolventům. Aby to bylo spravedlivé, nejstarší fakulty mohly nominovat až 18 osobností, ty nejmladší po trojici,“ informovala prorektorka pro vnější vztahy Hana Svatoňová.

Mezi oceněnými je například ředitelka brněnské filharmonie Marie Kučerová, ředitelé fakultních nemocnic Roman Kraus a Martin Pavlík, dramaturg Petr Oslzlý, první ústavní soudkyně Iva Brožová či první primátorka Brna Dagmar Lastovecká.

V pavilonu A bude přichystaná i výstava EXPO MUNI neboli interaktivní stánky fakult, pracovišť a studentských spolků působících na univerzitě. Slavnostní večer pak zakončí koncert Vojtěcha Dyka. Vstupenky si lidé mohou koupit v předprodeji za 300 korun, na místě pak za 350 korun.

Sraz století, prohlídka fakult, koncert za Lužánkami

Hudební program Mendelovy univerzity bude pestřejší, na stadionu Za Lužánkami vystoupí od 16 hodin kapela Mayham & Eggs, Zrní, zpěvačka Aneta Langerová nebo Voxel.

Vstupné pro studenty univerzity a pro mládež do 18 let je zdarma. Pro ostatní jsou vstupenky v předprodeji za 150 korun, na místě je pak zakoupí o stovku dráž.

Druhým stanovištěm je univerzitní kampus v Černých Polích. Od 10 hodin se tu bude oslavovat pod názvem Sraz století.

„Zájemci si mohou prohlédnout také všechny fakulty včetně zahradnické v Lednici, kam pojede autobus. Stejným způsobem zpřístupníme také dřevařské výzkumné centrum v Útěchově,“ uvedl Vrána.

Lidé se tak podívají i do univerzitního pivovaru a pekárny. Slavnostní ráz bude mít sobota zejména pro první absolventy provozně ekonomické fakulty, kteří se dočkají zlaté promoce.

Protože v sobotu také končí přehlídka Ignis Brunensis, poslední ohňostroj odpálený nad hradem Špilberk bude v barvách obou stoletých vysokých škol – modré a zelené, ale i červené pro Vysoké učení technické v Brně, které letos v květnu oslavilo 120 let fungování školy.