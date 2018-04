Oslavte s námi Den Země. Téma: vzduch

„Letos se oslavy ponesou ve znamení zázraku vzduchu. Program proto bude věnován především kvalitě vzduchu, ale taky jeho vlastnostem, složení a využití. Připraveny budou soutěže a kvízy, pokusy, ale i praktické ukázky recyklace a třídění odpadu. Chybět nebudou ani zážitkové aktivity,“ láká na akci primátor Michal Pobucký.

Připraveny budou i soutěže o drobné upomínkové předměty a sladkosti. Stačí, aby si zájemci na místě vyzvedli hrací kartu a získali do ní samolepky za splnění úkolů. Ty budou připraveny na šestnácti stanovištích, což je o šest více než loni. K získání odměny bude stačit deset splněných úkolů.

Svou činnost představí například Český hydrometeorologický ústav, který se zaměří na problematiku znečištění ovzduší. Ve stánku Muzea Beskyd budou představeny létající organismy. Český rybářský svaz bude mít již tradičně připravenu káď se živými rybami a soutěž v poznávání ryb. Zajímavé informace nabídne Frýdecký skládka, která zaměří pozornost zejména na sběr a třídění odpadů. Chybět ani letos nebude pojízdná kotelna a oblíbená edukativní show v režii Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava – „Smokeman zasahuje“. Je plná praktických ukázek, jak a čím správně topit, aby byl kouř z komínů co nejméně škodlivý a co rozhodně do kotlů nepatří.

Cílem akce je upozornit veřejnost na problémy životního prostředí a představit jí možnosti, kterými může přispět k tomu, aby naše planeta nebyla ještě více znečišťována.

Program připravilo Středisko volného času Klíč ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství magistrátu a dalšími subjekty.