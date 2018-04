Oslavte s námi 100 let republiky. Začínáme piknikem v Jihlavě

„Na místě budou otevřené ohně a k zapůjčení vidlice na opékání. Prvních 100 příchozích se navíc může těšit na špekáček zdarma, ostatní si ho budou moci zakoupit na místě nebo přinést vlastní,“

přibližuje akci za organizátory Ivana Šteklová z krajského odboru sekretariátu hejtmana a dodává:

„Vezměte rodinu i známé a přijďte si užít fajn akci pod širým nebem, začínáme přesně v 17.00 hodin v areálu staré jihlavské nemocnice vedle autobusového nádraží.“

Tím však oslavy stých narozenin republiky v Kraji Vysočina zdaleka nekončí a budou se v následujících měsících postupně připomínat i při nejvýznamnějších kulturních akcích v jednotlivých okresních městech.

„Oslavy 100. výročí pak vyvrcholí velkou akcí v sobotu 15. září 2018 v Jihlavě. A bude to opravdu velkolepé, Masarykovo náměstí se promění ve velké jeviště, na kterém se odehraje uplynulých sto let. Bude to divadlo se vším všudy, světelné a zvukové efekty, narozeninový dort, obří státní vlajka a překvapení nakonec. Motto akce zní „Stoletá republika, nepůjde to bez publika. Těšíme se na vás,“ zve už nyní Ivana Šteklová.

Oslavte s námi 100 let republiky i na dalších akcích:

8. 6. Pelhřimov – Festival rekordů a kuriozit

9. 6. Žďár nad Sázavou – Den Žďáru

18. 8. Třebíč – Slavnost tří kápí

7. 9. Havlíčkův Brod – Dny evropského dědictví

15. 9. Jihlava – Velká oslava 100 let republiky