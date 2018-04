Oslavte Den Země v iQLANDII a iQPARKU

A na co že se můžete těšit? V iQLANDII, konkrétně v TULaborce, vás čeká řada stanovišť s mikroskopy a stereolupami, pod kterými prozkoumáte zajímavé preparáty. Podíváte se na nejrůznější horniny, minerály, bakterie, žabí krev i na složené oko mouchy. Ten, kdo bude chtít, si dokonce může přinést vlastní vzorek, který bude zkoumat. Chybět nebudou ani bláznivé pokusy s vodou.

To v sousedním iQPARKU se kromě experimentů s mikroskopy budou do vědy zapálení lektoři věnovat i ekologii a recyklaci. Menší děti se například formou zábavné hry dozví, jak správně třídit odpad, jakou barvu mají kontejnery a co všechno do nich patří nebo nepatří. Všichni badatelé si navíc budou moci vyrobit placku na krk s motivem zeměkoule.

Všichni návštěvníci si v obou science centrech mimo jiné užijí stovky interaktivních exponátů, tematickou Science show či badatelské aktivity.

Harmonogram:

Den Země v iQLANDII

* od 13 a 15 hodin v TULaborce

Den Země v iQPARKU

* od 14 hodin v laboratoři

Více informací najdete na: www.iQlandia.cz