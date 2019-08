Oslavy MHD uzavřou jednu z hlavních ulic v Brně, doprava povede oklikou

Dopravní podnik si připomíná 150 let od vzniku městské hromadné dopravy v Brně. Centrem oslav se stane Lidická ulice. A ne náhodou. Právě po ní totiž v roce 1869 začala jezdit první tramvaj tažená koňmi, a to z dnes již zaniklé ulice Kiosk do Králova Pole.

„Čekáme, že se zúčastní tisíce lidí. Přijedou milovníci dopravy ze všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí,“ upozorňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Okázalá show startuje ve 13 hodin, o půl hodiny později se po ulici projede padesátka vozů seřazených od nejstarších po nejmladší. Do přehlídky se zapojí také historické tramvaje, autobusy či trolejbusy Technického muzea v Brně.

„Nebude chybět tramvaj v koňském spřežení ani parní stroj Caroline z roku 1889. Z autobusů to bude například legendární Pragovka s podvozkem od nákladního automobilu,“ jmenuje Tomáš Kocman z Technického muzea.

Návštěvníci akce uvidí i trolejbus Škoda 6Tr1, s nímž v roce 1949 město zahájilo trolejbusovou dopravu. Svou premiéru si při oslavách odbude také zmodernizovaná tramvajová souprava 4MT, což je první tramvaj s elektricky ovládanými dveřmi, vyrobená speciálně pro Brno.

Komentovaného průvodu se lidé mohou zúčastnit buď o půl druhé, nebo v šest večer. Sledovat jej můžou z vyhrazeného prostoru podél tramvajové trati, ze dvou tribun před hasičskou zbrojnicí, ale i u zastávky Antonínská. V mezičase si zájemci historické skvosty prohlédnou z blízka na začátku Lidické a na Moravském náměstí.

Netradiční zábavu přinese soutěž řidičů tramvají z Česka a Slovenska, kteří se utkají v několika disciplínách. Například se pokusí jet stanovenou rychlostí se zakrytým „tachometrem“ nebo odhadnout brzdnou dráhu soupravy.

Street party na Lidické 13.00 – zahájení street party

13.30 – komentované defilé vozidel MHD

15.30 – jízda 150 cyklistů na historických kolech

16.00 – soutěž zručnosti řidičů tramvají

17.30 – vystoupení Konzervatoře Brno

18.00 – druhé komentované defilé vozů MHD

20.00 – swingový koncert

21.00 – afterparty v ArtBaru Druhý Pád Doprovodný program: otevřená hasičská zbrojnice, výstava historických automobilů, expozice o minulosti brněnské hromadné dopravy, nafukovací Měsíc z hvězdárny, vědecké pokusy s centrem Vida!, digitální dílna FabLab, občerstvení ve 30 podnicích a dalších stáncích.

Výročí brněnské MHD lidé oslaví i v parku Lužánky. Technické muzeum tam přenese část výstavy o historii městské hromadné dopravy. O zábavu se postará i centrum Vida!, které předvede vědecké pokusy. Lidé se mohou vyfotit u nafukovacího Měsíce z brněnské hvězdárny či u elektromobilu Tesla.

Do oslav se zapojí i cyklisté, kteří si připomínají 150 let od prvního brněnského cyklistického závodu takzvaných kostitřasů, předchůdců vysokého kola.

„V Lužánkách se uskuteční repríza závodu, cyklisté se obléknou do dobových dresů s cylindry na hlavách,“ upřesňuje organizátor akce s názvem Lužánky kolem Dušan Novotník.

Ještě předtím se o půl čtvrté po Lidické projede 150 cyklistů na historických kolech. „V čele vyrazí zlatý olympionik Jiří Daler, který městu při této příležitosti předá svou medaili, kterou získal ve stíhacím závodě v Tokiu v roce 1964. Kromě něj lidé uvidí také dvacetinásobné mistry světa v kolové bratry Pospíšilovy nebo cyklistu Jana Smolíka,“ popisuje organizátor jízdy Vladimír Koudelka.

Auta i tramvaje budou muset jet jinudy

Uzavření Lidické si na velkou část zítřejšího dne vyžádá odklon dopravy. Kvůli dopravní party bude ulice pro auta neprůjezdná už od sobotní osmé hodiny ranní, řidiči ji objedou přes Drobného či Kounicovu.

Tramvaje vyrazí na svou tradiční trasu pouze do 12 hodin, poté se už Lidická definitivně uzavře. Kdo se chce dostat na zastávku Moravské náměstí ve směru Královo Pole nebo Antonínskou, musí pěšky.

Omezení se dotkne také tramvajových linek 1, 6 a P6. V době konání akce se jednička odkloní z Malinovského náměstí na Českou a dále pojede po trase dvanáctky přes Technologický park do Řečkovic. Šestka vyrazí přes Moravské náměstí do Černých Polí na zastávku Zemědělská, posilová linka P6 bude zrušena úplně.

Z Hlavního nádraží se lidé pohodlně přemístí až do zastávky Královo Pole nádraží pomocí autobusové linky x6, která pojede odklonem přes Drobného. Lidé z Řečkovic mohou využít mimořádné tramvajové linky x1, která svou trasu skončí na královopolském nádraží.

Provoz tramvajových linek brněnský dopravní podnik obnoví v deset večer. Auta se do Lidické vrátí až o hodinu později.

Nedávno zrekonstruovaná tramvaj 4MT bude také na přehlídce.