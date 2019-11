Ortopedie musí zůstat v Karviné-Ráji, oznámil hejtman. Utnul tak spory

„Není jednoduché najít řešení v situaci, kdy proti sobě stojí dvě naprosto odlišná stanoviska. Ortopedický tým, který pracoval pod vedením bývalého primáře Tomáše Knybla, chce přejít do Havířova. Jenže podmínkou pro zachování celistvosti nemocnice v Karviné-Ráji je zachování ortopedie. Z našeho pohledu je priorita jasně daná. Pro rozvoj naší karvinské nemocnice a zachování jejich akreditací je nezbytné, aby celá ortopedie zůstala tam,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák po jednání s řediteli obou nemocnic i zástupci lékařů.

„Byl bych rád, kdyby zdravotníci z ortopedického týmu zvážili své setrvání v nemocnici a stáhli výpovědi, které hromadně podali po odvolání primáře Knybla. Slíbil jsem, že se budu osobně angažovat v tom, abychom vyřešili technické problémy operačních sálů, které jsme stejně chtěli zlepšit a dostat na vyšší úroveň. A chtěl bych napomoci i v řešení vztahových problémů, které tam jsou už delší dobu,“ dodal hejtman.

Jednání neskončila

Ředitelé nemocnic v Karviné-Ráji i Havířově Ivo Žolnerčík a Norbert Schellong s řešením souhlasí, protože v současné situaci Havířov nemá nasmlouvaná ortopedická lůžka a velké ortopedické operace, jako jsou výměny kloubů.

Schellong ale dodal, že menší ortopedické zákroky běžně dělají a nevylučuje, že by se do budoucna mohla situace změnit.

Primář Knybel jako jediný dokázal to, že společně s ním byl ochotný přestěhovat se z Orlové jinam celý tým. Po jeho nedávném odvolání však 54 lidí, tedy téměř celý tým, podalo výpovědi. Lhůty uplynou na konci ledna. Po skončení setkání řekl Knybel MF DNES, že se v úterý sejde se svým týmem a přetlumočí mu informace z jednání na krajském úřadu.

„Bude záležet na každém, jak se nakonec zařídíme,“ uvedl s tím, že on sám už je dva týdny v důchodu, takže o něj tolik nejde. Nicméně naznačil, že se stále nevzdává naděje na přesun do Havířova. „Ta záležitost ještě není uzavřená. Jednání nekončí. Jsou různé možnosti. Celý náš tým se v brzké době setká s panem hejtmanem,“ uvedl Knybel.

Ortopedické operace pokračují

Zpočátku se stěhováním do Karviné-Ráje souhlasil, ale pak si to rozmyslel a chtěl do Havířova, kde jsou podle něj lepší operační sály. Havířovská nemocnice ortopedii chce a zdravotníci pohrozili kraji, že buď Havířov, nebo dají výpovědi. Když s tím kraj souhlasil, vyhlásili stávkovou pohotovost lékaři v Karviné-Ráji, kteří upozornili na to, že bez ortopedie ztratí akreditaci pro vzdělávání anesteziologů a přijdou tak o mladé lékaře.

Od té chvíle se kraj snažil najít kompromisní řešení. Teď ale dospěl k závěru, že není jiná možnost, než zachovat ortopedii v Karviné-Ráji. S tím souhlasí i nový primář orlovské ortopedie Martin Holinka, který přišel z Karvinské hornické nemocnice.

Šéf nemocnic v Karviné-Ráji a Orlové Žolnerčík ujistil, že ortopedické operace zatím normálně pokračují. „Pokud lékaři odejdou, nový primář ortopedie Martin Holinka nás ujistil, že si přivede jiné lékaře a sestaví nový tým, který bude moci operovat,“ uvedl Žolnerčík.