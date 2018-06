Orlík i Slapy mají dobré podmínky ke koupání, horko to ale může změnit

„Vody je hodně, po pláži se skoro ani nedá projít,“ říká Vlaďka, která pravidelně vyráží s dětmi a přítelem za osvěžením do Bukovanské zátoky na orlické přehradě.

„Navíc je teplá a alespoň v místech, kde jsme byli před několika dny, krásně čistá,“ dodává žena z Příbramska, která v uplynulých sezonách zažila na přehradě pravý opak.



Rozlehlých vyprahlých ploch bez vody se zatím rekreanti obávat nemusí. A dobrá zpráva je, že na základě posledních měření z poloviny května je voda zatím bez závad.

„Obsahuje malé množství nerozpuštěných látek a má vysokou průhlednost, 4,2 metru. Vše záleží hlavně na přírodě. Podmínky se mohou velmi rychle změnit,“ upozorňuje mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán s tím, že dobré podmínky panují rovněž na slapské přehradě, kde odborníci naposledy odebírali vzorky 5. června, a průhlednost byla dokonce 6,3 metru.

Jenže je teprve začátek června a otázka zní, zda bude dostatek vody i o prázdninách. Stovky a tisíce lidí, kteří se chystají trávit léto u vody, se ptají i na to, zda nebude už v polovině července Orlík zelený?

Předvídat, jaká bude nadcházející sezona, je podle vodohospodářů komplikované. „Poslední roky postihuje nejen povodí řeky Vltavy výrazný deficit srážek. Letošní rok není výjimkou. Vlivem velice teplého a slunného jara dochází v nádržích k brzkému prohřívání horních vrstev vody a rychlému rozvoji řas typických pro jarní období,“ vysvětluje Hugo Roldán.

Podotkl, že s nástupem řas došlo zároveň i k rychlému rozvoji zooplanktonu. Ten se řasami živí a způsobuje jev zvaný „fáze čisté vody“, anglicky „clearwater“. „Jde o vodu bez většího množství řas a sinic. A právě to je stav, ve kterém se přehrady nacházejí,“ potvrzuje Hugo Roldán.

Klid před bouří

Nicméně navzdory zdání rekreantů, že je vody v Orlíku hodně, se co do objemu největší nádrž v kraji pomalu vyprazdňuje. „Vzhledem k minimu srážek je přítok menší než odtok. Zatím to není nijak patrné, sucho se neprojevilo a neovlivňuje rekreaci, Orlík i Slapy jsou prakticky plné,“ líčí mluvčí povodí s tím, že nejhorší situace nastala v roce 2015. Tehdy bylo na Orlíku tak málo vody, že někteří provozovatelé byli nuceni uzavřít kempy.

S největší pravděpodobností je tak nyní jen dočasný klid před bouří. Pokud by totiž stávající teplé počasí bez srážek pokračovalo, dá se předpokládat rychlejší rozvoj sinic již na začátku prázdnin.

Vodohospodáři zároveň upozorňují, že na stav vody ve vltavských nádržích má vliv hned několik faktorů. Zaprvé je třeba zajistit stabilní průtok na nádrži Vrané nad Vltavou, a to 30 krychlových metrů za vteřinu. A ten je závislý právě na odtoku z orlické hráze.

Dostatečný průtok je nutný kvůli naředění vod z čističek, které jsou na dolním toku Vltavy. Důležité je také zajištění dostatku vody pro lodní dopravu. A v neposlední řadě jsou na výšce hladiny závislí i živočichové.

Bezpečnost plavců je prioritou

Po předloňské tragické srážce vodního skútru s pramicí, při níž na orlické přehradě zahynula mladá žena, se změnila pravidla pro malá plavidla a také se zvýšila ochrana plavců.

Pro ty bylo krátce po neštěstí na Orlíku i na Slapech vymezeno šestnáct míst určených výhradně ke koupání. Do těchto lokalit nesmějí vplouvat lodě ani jiná plavidla.

Ministerstvo dopravy přesto zaznamenalo stoupající počet člunů i skútrů, a proto se rozhodlo pro další úpravy režimu na vodních nádržích. „Počet nově evidovaných malých plavidel stále roste. Loni jich přibylo v evidenci 824, z toho bylo 138 vodních skútrů. Budeme proto pokračovat v opatřeních, která ochrání plavce,“ komentoval šéf resortu Dan Ťok (hnutí ANO).

V praxi to znamená, že řidiči skútrú dostanou přesně vymezené koridory, na nichž mohou jezdit. „Na vodní nádrži Slapy jsme po dohodě se zástupci místní samosprávy zveřejnili návrh, kterým bude vymezen prostor pro akrobatickou a figurální plavbu vodních skútrů v lokalitě říčního kilometru 104 až 104,40 u levého břehu,“ upřesnila ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová.

K tomu jsou navíc pro plavce vymezeny dvě desítky míst, kde by měli být před plavidly v bezpečí. Návštěvníci Slapů si bezpečné koupání užijí na Nové i Staré Živohošti, Ždáni, Měříně nebo v Županovicích. Na pravém orlickém břehu je jim k dispozici Bor, Trhovky či Podskalí, na levém je v ochranné zóně Velký Vír i Podolsko.

Ještě jedna novinka pro příznivce orlické nádrže. Povodí Vltavy chystá velkou stavbu přímo na hrázi přehrady. Bude to doplňkový přeliv. „Začne se stavět až ve druhé polovině příštího roku, tedy po sezoně. V následujícím roce 2020 tak patrně dojde k dočasnému snížení hladiny,“ řekl Hugo Roldán o stavbě, jejíž odhadovaná cena je 830 milionů korun.