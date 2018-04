České orly hubí jedovaté návnady, s jejich hledáním pomáhá psí komando

Za loňský rok se dva ze čtyř případů otravy orlů královských z celé panonské oblasti objevily právě na území jižní Moravy. Letos ornitologové zachytili další případy otrav jejich příbuzných – orlů mořských.

„Loni u nás hnízdilo 11 párů orlů královských, na Slovensku to bylo ale padesát a v Maďarsku dokonce dvě stovky párů orlů. Přesto u nás orli hynuli nejčastěji,“ uvedl ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.

Vůbec první případ otravy orla královského v Česku zaznamenali loni zjara u Bořetic na Břeclavsku. Ptáka z Maďarska nalezli díky satelitní vysílačce.

Ohrožené dravce zabíjí jed karbofuran, který lidé líčí třeba na lišky nebo kuny. „Dravci se mohli otrávit i sekundárně, z již mrtvého zvířete. Orli se totiž mršinami také živí,“ podotkl ornitolog David Horal.

Žádný travič ještě nebyl dopaden

Právě po otrávených nástrahách a jejich obětech od loňského roku pátrá terénní psí jednotka. Psi prošli základním výcvikem, ale i speciálním tréninkem pro tyto účely v Maďarsku.

Mají pomoci k tomu, aby se zvýšil počet odhalených případů otrav. Zatím se ornitologové řídili jen podle počtu nalezených otrávených ptáků, obětí ale může být i násobně víc. Psi navíc mohou pomoct podpořit policejní vyšetřování.

Podle Vermouzka i policie je totiž dopadení pachatelů a prokázání viny velmi obtížné. „Za šedesát let, co se úhyny monitorují, se nepodařilo vypátrat nikoho. V současnosti policie šetří několik dalších případů, budeme doufat, že tento trend zvrátí,“ podotkl Vermouzek.

Úspěch už zaznamenali třeba policisté v Litoměřicích. Nešlo sice o otravy orlů, avšak pro ochránce přírody je to i tak slibný precedens. Padesátiletý preparátor tady čelí obvinění, že karbofuranem trávil divoce žijící zvířata, jako je volavka popelavá, kuna lesní či straka. Případ teď řeší soud.

Orli už sedí na vejcích

Orlům královským na konci března začala sezona hnízdění. Minimálně jeden pár podle ornitologů už sedí na své snůšce, u další asi desítky párů se dá zasednutí na vejce brzy čekat. Hnízda mají tito vzácní ptáci v okresech Hodonín, Břeclav, Znojmo a Brno-venkov.

„Většina párů se vrátila na místa, kde hnízdila i v loňském roce. Ve všech případech si ale postavili nová hnízda. Jeden pár se odstěhoval do Rakouska, ale namísto toho jsme objevili jedno hnízdo úplně nového páru,“ uvedl Horal.

Někdy sem zaletí i jedinci ze západního slovenského pohraničí, ale ne natrvalo.

Podle ornitologů byl loňský rok druhý nejúspěšnější za dvacet let, co u nás tito dravci hnízdí. Orli královští vyvedli deset mláďat. Zároveň ale monitorovali extrémní počty otrávených dravců. Kromě orlů královských objevili desítku mrtvých orlů mořských, luňáky nebo káňata.

Lidé by měli zpozornět, pokud v blízkosti u sebe najdou spolu s dravci i jiná uhynulá zvířata. Zdechlinu by měli vyfotit a zavolat policii. Rozhodně na nic nesmějí sahat. Karbofuran se totiž může přenášet i přes kůži nebo vdechnutím. Pro člověka by nebyl smrtelný, ale podráždění vyvolat může.