Zavzpomínejte a přineste fotky, vyzývají organizátoři výstavy Re:publika

Právě výstava Příběh fotografií bude jedním z pilířů projektu.

„Chceme, aby lidé zapátrali a přinesli nám fotky i s jejich příběhy, ze kterých vytvoříme jedinečný archiv vzpomínek. Babičky, dědečkové, rodiče, sourozenci, tety a strýcové. Na každého z nich existuje nějaká, třeba i malá a zdánlivě bezvýznamná vzpomínka. V rámci oslav chceme myslet a vzpomínat i na ty, kdo netvořili velké dějiny, ale bez nichž bychom neměli svou osobní historii,“ vysvětlil kreativní ředitel festivalu Pavel Anděl.

Organizátoři se domluvili s tvůrci projektu Národní kronika, který shromažďuje vzpomínky lidí už dva roky.

Fotky mohou lidé nahrát na webový formulář a připojit příběh.

„Stačí si otevřít webové stránky projektu Národní kronika a kliknout na odkaz Příběhy fotek Re:publika a systém každého navede. Fotky mohou přinést také osobně na brněnské výstaviště do stánku města Brna na veletrzích Go a Regiontour v době od 18. do 21. ledna.

„Ve stánku města Brna bude skener, kde mohou fotky nahrát a svůj příběh zaznamenat na formulář nebo nám ho říci,“ poznamenala vedoucí marketingu města Brna Barbora Podhrázská.

Festival Re:publika na brněnském výstavišti má být největší národní oslavou vzniku samostatného Československa. Jistých už má celkem sto milionů korun, o něž se podělí město Brno a ministerstvo kultury. Organizátoři zatím upřesňují program.

„Nově jsme se dohodli s Martinem Poštou, který pořádá pražský Signal festival a nasvěcuje zákoutí Prahy, že nám rozsvítí výstaviště, jak je lidé neznají. Na jeden den bychom chtěli do Brna přivézt pěvecké sbory mezinárodního festivalu Svátky písní v Olomouci a rozezpívat večer brněnské kostely a výstaviště a Bolek Polívka nám slíbil speciální představení Re-kabaretu o životě komediantů,“ popsal další novinky z programu Anděl.