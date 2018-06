Napřed společné bidlo, potom páření. Ostravská zoo odchovala orla mořského

Orel mořský byl navíc na přelomu 19. a 20. století v tuzemsku vyhuben. Až v letech 1979 až 1984 bylo v oblasti jižních Čech vypuštěno devět mladých orlů mořských odchovaných v Německu.

„Díky přísné ochraně došlo následně k jejich rozšíření i do dalších oblastí. V současné době se odhaduje, že se v České republice vyskytuje 135 až 140 hnízdních párů,“ uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

I v současnosti ale tento druh čelí v Česku nástrahám od lidí. „Zejména kladením otrávených návnad, rušením při hnízdění, či pytláctvím,“ dodala Nováková.

Nové samičce se v Ostravě zalíbilo

Sestavit harmonizující pár orlů mořských není vůbec jednoduché. V Ostravě to poznali, když to mezi samcem a samicí, kteří zde žili od roku 2006 do minulého roku, vůbec nezajiskřilo.

Orel mořský Má rozpětí křídel 200-235 cm.

Samci váží 3,5-4,5 kg, samice 5-7 kg.

Obývá skalnaté mořské břehy, vnitrozemské stojaté vody a velké řeky severní a východní Evropy a severní Asie až k Tichému oceánu. Je částečně tažný.

V jeho jídelníčku převažují ryby, vodní ptáci i savci. V zimním období se živí zejména mršinami.



Pomohla až výměna samic s libereckou zoo.

„U nově sestaveného páru jsme od půlky února letošního roku začali pozorovat změnu chování – posedávání na jednom bidle, úprava hnízda a nakonec i páření,“ uvedla zooložka Adéla Obračajová.

Mládě se vylíhlo 4. dubna a zatím prospívá dobře. Odchov prvního mláděte orla mořského v Zoo Ostrava je tak podle tamních odborníků na dobré cestě.