Zakázaný jed zabil na Jindřichohradecku ohroženého orla a lišku

Je na seznamu zakázaných látek, přesto podle ornitologů zabíjí každoročně víc a víc ohrožených dravých ptáků. Jed karbofuran, insekticid používaný v zemědělství až do roku 2008, má v jižních Čechách další zvířecí oběti.

Jindřichohradečtí policisté od 16. ledna letošního roku vyšetřují případ, při kterém pachatel zabil otrávenou návnadou kriticky ohroženého orla mořského. Našel ho náhodný kolemjdoucí.

„V okolí nálezu orla našli policisté také mrtvou lišku. I proto se přiklánějí k názoru, že otrávená návnada mohla být uložena někde poblíž, ptáci jsou totiž schopni i po pozření otráveného sousta uletět třeba i několik kilometrů. Kriminalisté obě uhynulá zvířata odeslali na pitvu, která potvrdila karbofuran v tělech obou zvířat,“ potvrdila policejní mluvčí Hana Millerová.

Neoprávněným nakládáním s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami se nyní zabývají policisté z oddělení hospodářské kriminality. „Od občanů přijmou veškeré informace vedoucí k dopadení pachatele na tísňové lince policie 158,“ dodala Millerová.

Za 60 let se ještě nepodařilo chytit ani jednoho pachatele

Trávení zvířat je v Česku nelegální už 60 let. Za tu dobu se podle ředitele České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouzka ještě nikdy nepodařilo chytit žádného pachatele. Podobně jako třeba v případech pytlačení šumavských rysů zůstává pátrání zatím pokaždé bezúspěšné.

„Počet takto otrávených velmi vzácných ptáků jako jsou orli nebo luňáci přitom meziročně stále roste. Takže je to významný fenomén i ve vztahu k počtu kusů v jednotlivých populacích,“ říká Vermouzek.

Podle něj není jasné, zda chtějí pachatelé vždy usmrtit nejohroženější druhy. Mohou jim vadit i jiná zvířata, jenže jedy nejsou selektivní, zabíjejí všechny živočichy, kteří návnadu třeba jen ochutnají.

Dříve se karbofuran prodával po barelech

Karbofuran je ale od roku 2008 zakázanou látkou, ke které není snadné se dostat, i když ornitologové mají zprávy i o tom, že je možné ji sehnat na černém trhu.

„Dříve se používal běžně jako insekticid na polích a prodával se po barelech s 25 litry. Každý, kdo si pár litrů odlil, teď má zásobu na několik desítek let, protože je to látka extrémně účinná. Od roku 2000 se ochraně dravců před traviči věnujeme v programu Volná křídla, od loňského roku pak v dalším programu spolupracujeme i s okolními státy v projektu Panon Eagle. Díky němu máme i kolegyni se speciálně vycvičeným psem, který vyhledává uhynulá zvířata,“ popisuje ornitolog.

Podle něj je jen otázkou času, kdy se nějakého pachatele podaří vypátrat i u nás. „Jinde v Evropě už se to podařilo, teď s námi dobře spolupracuje i policie, takže doufám, že se nějaké vyšetřování podaří dotáhnout do úspěšného konce. Karbofuran zabíjí ročně stovky až tisíce vzácných dravců, to o čem víme, je jen špička ledovce,“ podotkl Vermouzek.