Záněty i omrzliny. První ordinaci pro chudé využilo za rok skoro tisíc lidí

„Že podobná služba byla potřeba, dosvědčuje právě návštěvnost. Od ledna 2018 k dnešnímu dni jsme ošetřili 970 pacientů, z toho 880 je u nás zaregistrováno,“ říká lékařka Armády spásy Andrea Pekárková.



Právě ona je s pacienty pět dní v týdnu v kontaktu. Nejen v ordinaci, která je ojedinělým projektem v celé republice. Vyjíždí i do terénu a do specializovaných pobytových zařízení. Počet ošetření v ordinaci činí 2 650, dalších 750 úkonů pak provedl zdravotnický tým mimo ni.

„Lidé bez domova k nám často přicházejí na doporučení sociálního pracovníka nebo přímo v doprovodu terénního pracovníka. Kromě potřeby ošetřit si často přicházejí pro lékařské potvrzení či posudek. Je pro ně nemožné si jej zaplatit v běžné ordinaci,“ uvádí Pekárková. Potvrzení lékaře potřebují lidé bez domova třeba v případě, když se ucházejí o místo v pobytových zařízeních. Bez něj by neměli šanci.

Jednou týdně zdravotníci jezdí i do ostravských a frýdecko-místeckého Domova Přístav.

Jde o zařízení pro lidi bez domova, jejichž zdravotní nebo sociální stav vyžaduje péči druhé osoby. „Aktuálně mají v péči 140 našich uživatelů. Dříve lékaři navštěvovali domovy jednou měsíčně, je to velký posun. Dokážeme se postarat o řadu případů, jež by musela řešit nemocniční péče, zavedla se i dosud opomíjená léčebná rehabilitace,“ oceňuje ředitelka Domovů Přístav Jana Plačková.

Zdravotnickou péči podporuje město Ostrava, kraj i individuální dárci. Ordinace má smlouvy se čtyřmi zdravotními pojišťovnami, o dalších jedná. Od nich dostává měsíční paušál na pacienta. „Aby byla ordinace v tomto režimu soběstačná, potřebuje 1 500 registrovaných pacientů,“ uvádí lékařka Pekárková.

Armáda spásy zaplnila mezeru

Podle oblastního ředitele Armády spásy Tomáše Surovky pokryjí pojišťovny zhruba šedesát procent provozních nákladů. „Jde zatím o velmi hrubý odhad, účetní rok ještě není uzavřený,“ dodává Surovka. Celkové provozní náklady činí dosud 1,9 milionu korun.

Ostrava ordinaci předloni podpořila půlmilionem na vybavení, dalších 250 tisíc šlo na provoz loni. „Skupina chudých, které nemá kdo ošetřit, se zvětšuje. Pořád hledáme lékaře, kteří by je přijali. Tento počin preventivně působí proti šíření infekčních chorob, daří se snižovat nemocnost a zlepšovat zdravotní stav těchto osob,“ řekla Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu.

Podle krajského náměstka Jiřího Navrátila zaplnila Armáda spásy velkou mezeru. „Máme 199 poskytovatelů sociálních služeb a všichni narážejí na stejnou věc. Lidé bez domova nemají kam jít k lékaři. To tady Armáda spásy efektivně vyřešila,“ řekl.

Lékařka Andrea Pekárková upozorňuje, že další mezerou jsou podpůrná lůžka, která by mohli využít bezdomovci s akutním onemocněním, jež není důvodem k hospitalizaci. „Nemají se kde léčit,“ konstatuje lékařka. To je podle Armády spásy podnět do budoucna. Letos zatím podle ostravského vzoru otevře podobnou ordinaci v Brně.