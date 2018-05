Kolem Třebechovic opravují tři silnice, auta jedou kilometry v koloně

Nejvíce se na dopravě podepisují práce na obnově povrchu hlavního tahu I/11 z Hradce Králové na Rychnov. Doprava je tam svedena do jednoho pruhu a kyvadlově ji řídí pracovníci stavby nebo semafory.

„Ve směru od Rychnova se tam každé ráno tvoří dlouhé kolony až k začátku Týniště. Řidiči, kteří znají okolí, se na silnici otáčejí a objíždějí omezení přes Vysoké Chvojno a Býšť,“ popisuje situaci ve špičce řidič Kryštof, který denně dojíždí do Hradce Králové za prací.

Silničáři opravu rozdělili na tři etapy. Nyní pracují souběžně na úsecích u čerpací stanice a pizzerie. Poté přijde na řadu prostřední část.

„Vynecháme jen křižovatku na Krňovice, protože se má rekonstruovat a příští rok by se to bouralo,“ vysvětluje Zdeněk Kos z hradecké pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Práce na I/11 u Třebechovic by měly skončit nejpozději do poloviny července, ale předpokládá se, že by mohlo být hotovo ještě do prázdnin. Někteří řidiči se snaží semafory objet přes město, hlavně ve směru od Hradce Králové.

Zdržení je i u Častolovic

„Subjektivně se mi zdá, že se doprava ve městě částečně zvýšila. Nemáme to však spočítané. Nákladní dopravu nám hlídá městská policie, protože už několik let má do centra zakázaný vjezd,“ říká starosta Třebechovic Jiří Němec.

Centru města nyní odlehčují i další uzavírky v okolí. Kraj stále opravuje silnici 298 na Opočno v úseku Polánky nad Dědinou - Ledce a stejnou silnici směrem na Pardubice z Krňovic do Bělečka. Významná část tranzitní dopravy tak Třebechovice objíždí buď přes Hradec Králové, nebo přes Týniště. V Ledcích se má pracovat do konce příštího týdne, u Krňovic až do konce června.

Opravy hlavních tahů v kraji Kopidlno, náměstí - do července

Rudník, most - do června

křižovatka Trotina - do června

obchvat Třebechovic - do července

Mladé Buky, most - do listopadu

Častolovice - do srpna

Klenice–Dub - do srpna

Dolní Radechová - do listopadu

křižovatka Brněnská, HK - potrvá od června do listopadu

Dobruška–Chábory - potrvá od června do září

obchvat Vamberka - potrvá od června do září

Kratonohy–Urbanice - potrvá od června do října

Kromě Třebechovic čeká řidiče na silnici I/11 na Rychnovsku další zdržení v Častolovicích. Dosud se tam opravovaly vodovod a kanalizace, nyní ŘSD začalo s rekonstrukcí samotné vozovky. Provoz městysem je s potížemi kyvadlový. Podle starosty Zdeňka Prause je zdržení minimální, ve špičkách se však může vyšplhat i na desítky minut.

„Dlouhé kolony se tvoří hlavně v době, kdy se mění směny v nedaleké automobilce, nebo kdy většina lidí jezdí z práce a do práce,“ přiznává starosta.

„Uzavírku u Třebechovic jsem o víkendu objel a říkal si, že teď už to do Rychnova pofrčí. Ale v Častolovicích za nadjezdem mě uzavírka překvapila, stáli jsme tam asi půl hodiny,“ popisuje Jiří Šulc z Rychnova.

Aby si lidé nezkracovali cestu úzkými uličkami poblíž omezení, nechaly na nich Častolovice osadit zákazové značky. Místní mohou na obecní povolenku používat vedlejší cestu do Čestic. „Do zákazu jsem nejel, ale vzal jsem to polní cestou. Nic příjemného to však nebylo,“ přiznává řidič Petr, který nechtěl čekat v Častolovicích v koloně.

Moc možností na objetí uzavírky řidiči nemají. Opravuje se totiž i nedaleká silnice z Třebešova do Lična, a to až do 24. června. V Častolovicích mají práce skončit v polovině prázdnin.

Také na Jičínsku je to o nervy

Velké komplikace způsobuje řidičům také rekonstrukce hlavního tahu z Hradce Králové na Jičín poblíž Sadové. Zhruba 700 metrů dlouhý úsek měl podle diagnostiky nedostatečnou únosnost a odvodnění, také se rozpadal povrch vozovky a byly tam vyjeté koleje.

„Stávající vozovka bude odstraněna na zemní pláň. Bude provedena nová konstrukce vozovky, odvodnění, rozšíření krajnic a osazení svodidel,“ píše se v dokumentaci k projektu. Doprava je tam vedena kyvadlově. Dělníci již vozovku kompletně odstranili, práce tam mají trvat do konce července.

Ani u Jičína se řidičům komplikace nevyhnou. Pracuje se na opravě čtyřpruhu u místní části Robousy. „Odfrézovalil jsme tam vyjeté koleje a dáváme na vozovku živičný nátěr,“ popisuje Zdeněk Kos.

Polovina vozovky už je hotová, do konce května se pracuje na druhé části a v červnu jsou v plánu dokončovací práce. Řidiče však letos ještě čeká rekonstrukce jiného úseku stejné silnice - z Kumburského Újezdu do Nové Paky. Ta má být hotová do listopadu, ale zatím ještě není vybrán zhotovitel. Obálky s nabídkami se mají otevírat teprve dnes.

Snad jediné místo v kraji, kde se mohou řidiči z dopravy radovat, je Trotina na hlavním tahu z Hradce Králové na Jaroměř. V minulých letech se tam kvůli opravám vozovky tvořily dlouhé kolony. Letos už jsou práce hotové a dodělávají se jen poslední úpravy.