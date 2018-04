Na silnicích v Ústeckém kraji začnou desítky oprav, řidiče čekají nesnáze

„Na opravy povrchů silnic druhé a třetí třídy půjde 1,1 miliardy korun. Je to opravdu hodně peněz do zlepšení stavu komunikací i mostů a mostků, které jsou v havarijním stavu,“ říká vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk. Pracovat se začne na 121 místech.



Další téměř miliardu korun na opravy silnic první třídy dá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které opraví 60 úseků silnic dlouhých 50 až 60 kilometrů.

„Musíme rychle vyřešit největší problémy. Se stejnou sumou počítáme příští rok. Pak už investice budou klesat,“ nastínil Martin Vidimský, ředitel chomutovské správy ŘSD.

Největší potíže řidiče čekají například u Přestanova, kde se po dokončení kruhového objezdu začne pracovat na tahu Přestanov–Chlumec a také u Srbic. Od srpna do října začnou práce na průtahu Bílinou.

„Je to velmi frekventovaný úsek a velký dopravní špunt na silnici I/13. Musíme vyřešit, jak situaci co nejméně zkomplikovat, ale nebude to jednoduché,“ míní Vidimský.

ŘSD u města Bílina stále pracuje na variantách obchvatu. Ve hře je opět ta s tunelem.