Jízdu po Zlíně komplikují rozkopané cesty, někde práce potrvají měsíce

Kruhová křižovatka je uzavřená kvůli rekonstrukci horkovodu, jenž pod ní vede.

„Jde o opravu tepelného kanálu, výměnu horkovodního potrubí a izolací. Důvodem je zajištění stabilních dodávek tepla pro obyvatele Zlína a snížení tepelných ztrát,“ řekla Markéta Čapková, mluvčí společnosti Alpiq Generation, které rozvody patří.

„Omlouváme se za způsobené dopravní komplikace. Kruhový objezd byl bohužel postavený na tepelném kanálu a v jeho ochranném pásmu, takže současná uzávěra je nezbytná,“ dodala Čapková.

V srpnu se práce přesunou na sousední Výletní ulici

Lidé směřující na Čepkov teď musejí využívat odbočku z Gahurovy ulice nedaleko Baťovy vily, kam je navedou dopravní značky. Rozlehlé parkoviště před obchodním centrem ale není v těchto dnech tak zaplněné, jako bývá obvykle.

„Nejlepší je tomuto místu (cestě ke kruhovému objezdu) se úplně vyhnout. Pokud už tam řidiči pojedou, měli by dodržovat dopravní značení, upozorňující na objízdné trasy,“ podotkl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Po kruhovém objezdu se nebude dát jezdit do konce července, ani pak se ale šoférům úplně neuleví. Až do 21. srpna bude uzavřena navazující Výletní ulice, jež vede kolem řeky na Gahurovu ulici a dál na největší zlínské sídliště Jižní Svahy. I zde je důvodem oprava horkovodu.

Posledních pár týdnů bylo navíc neprůjezdné přilehlé Tyršovo nábřeží, po němž míří motoristé od Cigánova na Čepkov.

Dvě opravy na sídlišti Jižní Svahy

Dopravní trable zažívají také řidiči směřující na největší zlínské sídliště Jižní Svahy. Pokud chtějí přijet zespodu, zabrzdí je semafory v Pasecké ulici, kde je volný jen jeden jízdní pruh, protože se tam opravuje křižovatka s odbočkou do čtvrti Mokrá.

V horní části je zase úplně uzavřená Česká ulice, po níž se dalo dostat dál dovnitř sídliště.

„Nevím, kdo to tak vymyslel. Příjezd na Jižní Svahy je teď opravdu velmi špatný,“ zlobí se motorista Patrik Jurča.

„Bohužel to jinak nejde, na obě stavby byly schváleny finanční prostředky a musí se realizovat,“ reagoval mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Na České ulici se zlepší možnosti parkování

Větší potíže lidem působí úpravy České ulice, po níž se nebude dát projet zřejmě až do konce května 2019, kdy by měly práce v této části sídliště skončit. Uzavřená bude vždy po částech tak, aby se lidé auty dostali do sousedních ulic – Moravské či Slezské. K dispozici bude i provizorní parkoviště.

Město chce Českou ulici zkulturnit a alespoň trochu tam vylepšit mizerné možnosti parkování (viz též Zlín upraví tři ulice na Jižních Svazích, přibude sto parkovacích míst).

„Jde o regeneraci tohoto území, rekonstrukci cest, chodníků, schodišť, parkovacích stání, veřejného osvětlení i městského mobiliáře,“ poznamenal Dvořák.

„Díky stavebním úpravám bude umožněn příjezd vozů hasičů a zdravotníků. V současné době jsou jejich zásahy kvůli stísněnosti prostředí velmi komplikované,“ upozornil městský radní přes dopravu Josef Novák.

Nicméně dopravní situace v této části sídliště nebude v následujících měsících vůbec jednoduchá.

„Za běžného provozu jsem měl problém v České ulici zaparkovat, teď je to ještě horší. Snad aspoň po opravě se situace zlepší,“ řekl tamní obyvatel Tomáš Burian.

Omezení v Pasecké ulici potrvají do konce listopadu. Dnes už je otevřený nový most na Mokrou a zavřela se sousední Klabalská ulice, kde se bude také upravovat most přes Pasecký potok. Nové budou rovněž chodníky, veřejné osvětlení, zastávkové zálivy a přibude tam cyklostezka.

„Provoz v Pasecké ulici bude po dobu oprav stále řízený semafory,“ sdělil Dvořák.