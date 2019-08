Opravu polikliniky v Třinci pozdrželi rorýsi hnízdící pod střechou

„Stavební práce na fasádě budovy A sice začaly v červnu, a kdyby mohly plynule pokračovat, už by byly hotové. Stavbu však ovlivnili ohrožení rorýsi obecní, kteří hnízdili pod střechou polikliniky,“ řekla mluvčí zdravotnického holdingu Agel Radka Miloševská.

Rorýs obecný patří mezi zákonem zvláště chráněné druhy živočichů. V přírodě je ohrožený, ale zdravotníkům a pacientům Nemocnice Podlesí dělá společnost od nepaměti.

„Hnízdí pod střechou v otvorech pro odvětrávání. Zřejmě vyklovali lamely odvětrávacích mřížek a tak se dostali dovnitř. Sídlí u nás desítky ptáků, které už bereme jako neodmyslitelnou součást nemocnice. Na jaře vyhlížíme, kdy přiletí z teplých krajů,“ líčí vedoucí provozně technického oddělení Nemocnice Podlesí Rostislav Franek.

Odvětrávací otvory už nebudou mít mřížky

Přiznal ale, že když se před lety rodil projekt komplexní obnovy a modernizace budov nemocnice v hodnotě převyšující 30 milionů korun, ještě si neuvědomoval, nakolik přítomnost vzácných ptáků ovlivní stavební práce.

„Pokud by u nás rorýsi nehnízdili, byla by budova A polikliniky zateplená do konce července. Ale abychom ptáky nerušili při hnízdění, museli jsme stavební práce přerušit do 10. srpna a teprve pak mohla firma postavit lešení v horních patrech,“ vysvětlil s tím, že budova se tak nových oken i fasády dočká až na podzim.

Potřebám opeřenců nemocnice přizpůsobila kromě harmonogramu prací i některé stavební prvky. Například odvětrávací otvory ve fasádě už nebudou mít mřížky, aby se tam mohli rorýsi i v dalších letech pohodlně uhnízdit.