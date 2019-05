Unikající plyn a prasklý vodovod zastavily opravy silnic v Chebu

Namísto silničářů proto na obou místech pracují správci sítí, a opravy tak skončí se zpožděním. Řidiči musejí počítat s tím, že dosavadní zácpy, zejména na kruhovém objezdu u obchodního domu Tesco, jen tak nezmizí.

„V Pivovarské jsme po obnažení povrchu odhalili únik plynu. Přivolaní plynaři zjistili, že je třeba vyměnit celý plynovodní řad. Minulý čtvrtek práce začaly. My nyní musíme čekat, až budou mít plynaři hotovo. Teprve pak můžeme s opravami pokračovat,“ uvedl Martin Černík z Krajské správy a údržby silnic, která má rekonstrukci komunikace na starosti.

Podle jeho slov je ale v každém případě lepší, když se na závadu přišlo nyní, než později opětovně kopat do nového povrchu jednoho z hlavních silničních tahů.

„V Pivovarské kvůli tomu dojde i ke zdržení projektů města. V souvislosti s opravami vozovky jsme naplánovali i rekonstrukce chodníků, dešťové kanalizace, autobusových zastávek a veřejného osvětlení. Bohužel, i s tímto musíme čekat. Předpokládá se, že skluz bude minimálně třítýdenní,“ řekl chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Původně měly opravy samotné vozovky v úseku od křižovatky s Wolkerovou po křížení s Žižkovou skončit někdy na začátku letních prázdnin. Hned poté měly nastartovat práce na městské části projektu s tím, že po dokončení kompletní obnovy ulice přijde na řadu souběžná Dukelská.

Pivovarská přitom byla rozkopaná už loni. Při opravě kanalizace ve velkých hloubkách se totiž zjistilo, že se v lokalitě vyskytují vysoce plastické jíly, kvůli kterým se vozovka postupně deformuje.

„Došlo k tomu, že se při opravách kanalizace v hloubce přes pět metrů sesula část spodních vrstev. Tím se utrhl i kus povrchu silnice a svezl se směrem k výkopu,“ popsal tehdejší situaci ředitel krajských silničářů Jan Lichtneger.

Také vodovod se bude měnit celý

Další velká oprava je v současné době zastavena v Písečné. Zde dodavatelskou firmu potrápila voda.

„Jedná se o městskou akci. Společnost Chevak chtěla v jejím průběhu vyměnit pouze uzávěry domovních přípojek. Jenže vodovodní potrubí začalo praskat. Odborníci proto usoudili, že je třeba vyměnit celý vodovodní řad,“ upřesnil problém Plevný s tím, že v tomto případě zdržení odhaduje na přibližně jeden měsíc.

„Původně jsme počítali, že do konce května by už část mezi Modrým věžákem a ulicí Na Hradčanech měla být hotová. Jenže to nakonec bude jinak. Začátek druhé etapy rekonstrukce ulice začne později, odsune se i stavba kruhového objezdu, který měl nahradit nepřehledné křížení Písečné a Osvobození,“ dodal Plevný. Nevylučuje, že v případě špatného počasí by ke kompletnímu dokončení prací v Písečné mohlo dojít až v příštím roce.