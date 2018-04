VIDEO: Silničáři opraví silnici ze Tří Bubnů, nejhorší v Pardubickém kraji

Dříve zapomenutá okresní silnice u Tří Bubnů se po otevření první části obchvatu Chrudimi na konci roku 2015 zaplnila auty, která míří na Slatiňany a dál na Vysočinu. Nebylo překvapení, že obrovský nápor nevydržela a proměnila se v oraniště s utrženými krajnicemi.

Na prosby řidičů odpovídali krajští silničáři stále stejně. Na opravu zničené okresky nejsou peníze, stát s rekonstrukcí počítá, ale až po dokončení druhé části obchvatu Chrudimi a Slatiňan.

Nakonec se ale potřebné miliony pro silnici III/3587 našly. Vedení Pardubického kraje rozhodlo, že další záplatování nic neřeší a na stavbu pošle prostředky z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Důvodem opravy před dokončením obchvatu Slatiňan je stavebně-technická neudržitelnost provozuschopnosti, vysoké náklady na opravy, bezpečnost účastníků silničního provozu a dostupnost k nemovitostem - polím,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, který zahájení prací předpokládá do měsíce.

Oprava by měla být na úrovni. Úsek od obchvatu ke křižovatce u silážních žlabů nemá ani patnáct set metrů, ale jeho rekonstrukce má podle projektu stát 16,5 milionu korun.

„Šířkový parametr opravené silnice bude stávající, tedy 5,5 metru. Dojde k dosypání krajnic a stabilizaci konstrukčních vrstev,“ uvedl Němec.

„Budeme rádi, že to spraví. Trvalo to opravdu dlouho,“ uvedl Róbert Pavlačič, starosta nedalekých Zaječic.

Kamiony na silnici už nesmí, žádají řidiči

Řidiči by si jen přáli, aby se na silnici už dál neobjevovala nákladní auta. „Byl bych rád, aby po spravení silnice tam platil zákaz vjezdu nákladních aut v obou směrech, aby to někdo pohlídal, protože jinak těžká auta silnici zase zničí,“ uvedl Petr Ryza ze Slatiňan.

MF DNES už před otevřením první části obchvatu Chrudimi v roce 2015 navrhovala Ředitelství silnic a dálnic, aby opravilo tuto silnici třetí třídy a spojilo ji přímo s obchvatem. Pomohlo by to městu i řidičům, zmizelo by také nepříjemné křížení silnice od Tří Bubnů a hlavní silnice na Vysoké Mýto, kde se stále opakují nehody.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to tehdy odmítlo. Auta ze silnice první třídy podle státní firmy nelze pustit na silnici třetí třídy, protože by ji stát musel nejdříve celou rekonstruovat. A na to ŘSD nemělo peníze.

Šéf pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr upozornil, že problém vznikl kvůli rozdělení stavby obchvatu Chrudimi na dvě části tak, aby akci bylo možné prosadit a zahájit. „Stavby obou částí měly plynule navazovat, je to nešťastná situace,“ řekl před časem.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že obchvat Chrudimi a Slatiňan bude dokončen v roce 2021 a možná, že ŘSD na silnici pustí řidiče ještě dříve, tedy na sklonku roku 2020.