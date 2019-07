Chlumec nad Cidlinou zahltí oprava průtahu, podle místních je zbytečná

Frekventovanou silnici číslo 11 přes střed Chlumce čeká oprava sedmnáct let po poslední rekonstrukci. Až skončí, bude ze státní cesty první třídy krajská komunikace druhé třídy. Stát se ji totiž chystá předat do majetku Královéhradeckého kraje.

Oprava bude protínat město od mostu přes Cidlinu až po okružní křižovatku na západním okraji.

„Bude to náročná rekonstrukce, jde o podmínku kraje, aby silnici číslo 11 od hranic se Středočeským krajem do Hradce převzal bezúplatným převodem do svého vlastnictví. Ze stejného důvodu se už minimálně dva roky silnice opravuje i jinde, v našem okolí šlo o mosty přes řeky Bystřici a Cidlinu,“ uvedl chlumecký starosta Miroslav Uchytil.

Rekonstrukce dvou kilometrů začne 19. srpna a potrvá tři měsíce. První etapa se týká ve směru od Hradce v úseku od mostu přes Cidlinu po konec Klicperova náměstí, následuje etapa na opačném konci od kruhového objezdu u Lidlu k Dvořákově ulici a třetí bude v úseku mezi Dvořákovou a Palackého ulicí.

Auta pojedou centrem města vždy v jednom pruhu, provoz budou řídit silničáři a v noci semafory.

„Aby Chlumec nebyl úplně ochromený, je navržen polopropustný režim, takže se odfrézuje vždy jen polovina vozovky a druhá půlka zůstane průjezdná. Jelikož se nákladní auta vyhýbají kvůli placení dálnici a pak se nám motají po Chlumci, vznesl jsem za obec podmínku, že bychom si přáli, aby po dobu opravy vznikla objízdná trasa pro nákladní auta s výjimkou zásobování města,“ řekl starosta.

„Až se bude dělat kruhový objezd a světelná křižovatka, vynutí si to objízdné trasy po místních komunikacích, což může trvat zhruba deset dní. Pro nás je to samozřejmě zase otrava, ale vydržíme to, byli jsme zvyklí i na horší věci,“ připomněl Uchytil obrovské dopravní zatížení města před dokončením dálnice D11.

Podle vedoucího provozního úseku královéhradecké správy Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) Zdeňka Kosa se ukončení rekonstrukce předpokládá do 31. října.

„Dokončovací práce budou už bez omezení. Půjde o obnovu živičných krytů a částečnou sanaci podkladních konstrukčních vrstev. Náklady činí přibližně 18 milionů korun,“ sdělil Kos.

Dva dny bude průtah zcela uzavřen kvůli pokládání asfaltu

S napětím očekávají rekonstrukci zejména obchodníci, kteří mají obavy z úbytku zákazníků i z dalších komplikací.

„Určitě to obchod ovlivní, s tím ale nic neudělám. Ani nevím, že se něco takového chystá, vědět mi to zatím nikdo nedal,“ uvedl majitel Second handu na Klicperově náměstí Jaroslav Sládek.

Starosta uznává, že oprava přinese komplikace, ale město se bude snažit je minimalizovat.

„Naši živnostníci, obchodníci či hoteliéři, se toho samozřejmě obávají. Mělo by být umožněno, aby se do jejich nemovitostí dostali všichni včetně zásobovacích vozů, bude na ně brán ohled. K prodejnám i vjezdům do domů by měly být udělané násypy. Budeme hlídat, aby tím občané nebyli postiženi více, než je zdrávo,“ ubezpečil Uchytil.

Silnice se při dokončování povrchu dokonce uzavře. Zda to bude ve všední dny či o víkendu, zatím není jasné.

„Musíme strpět asi na dva dny úplnou uzávěru, po dokončeném asfaltovém povrchu se totiž nesmí vůbec jezdit. Předpokládám, že se obchodníci předzásobí a ty dny to vydrží,“ řekl Uchytil.

Vždyť je tahle silnice docela v pořádku, poukazují místní

Při pohledu na současný povrch se zdá, že je v pořádku a oproti jiným cestám v regionu patří k zachovalejším. Část místních proto o potřebnosti opravy pochybuje.

„Nadšený z toho nejsem. Neznám detaily, jak to bude, kromě toho, že se silnice bude převádět na kraj a ten to chce mít opravené. Myslím, že to není potřeba, přijde mi, že je silnice ještě docela v pořádku. Ale někdy se opravovat musí. Nedá se nic dělat. Netuším, jestli bude méně zákazníků, ale obecně to je vždycky problém,“ řekl muž z prodejny krmiv na náměstí, který si nepřál zveřejnit jméno.

„Přijde mi to úplně zbytečné, ta silnice je docela v pohodě,“ podotkla rovněž pod podmínkou anonymity prodavačka z chlumeckého železářství.

Vozovka vypadá v pořádku, ale s panely byla potíž už dříve

Podle starosty je však dobrá kvalita vozovky pouze zdánlivá. „Opravu jsme si vymohli kvůli strašlivému dopravnímu zatížení před sedmnácti lety, když ještě nebyla dálnice. Tehdy se zjistilo, že pod povrchem jsou příčně uložené betonové panely z 50. let. Jak po nich jezdila čím dál těžší doprava, rozkývaly se a rozlámaly vrstvy asfaltu nad sebou. Potom vznikaly praskliny, docházelo ke strašným vibracím a statickému narušení sousedních domů,“ popsal starosta.

„Stavbaři panely zalili silničářským tmelem, na to dali základní vrstvu asfaltu, pak ještě přes to dali silnou geotextilii a teprve na to dali dvě vrchní vrstvy asfaltu. Silnice se tak stále jeví dobrá, ale odborník pozná, že tomu tak není,“ vysvětlil Uchytil, který však pochybnosti chápe.

„Laik se zeptá, proč opravují silnici, když vypadá, že je v pořádku. A já říkám ano, vydržela by třeba ještě deset let do zásadnější opravy, ale pokud je podmínkou kraje udělat ji nyní, je to v pořádku. Kraj v podstatě řekl ano, my si silnici převezmeme jako danajský dar do svého majetku, ale ty, státe, nám ji zase upravíš do takového stavu, abychom na ni dalších třicet let nemuseli sáhnout,“ vysvětlil Uchytil.

Silnice druhé třídy umožní budovat třeba parkovací místa

„Silnice vykazuje poruchy a zadaná diagnostika prokázala, že živičné kryty jsou na konci životnosti,“ potvrdil Kos. Změna kategorie z první na druhou třídu by mohla Chlumci přinést výhodu, která by mohla pomoci s řešením kritické situace s parkováním na Klicperově náměstí.

„Silnice druhé třídy skýtá z našeho hlediska příznivější možnosti týkající se parkování či ochranných pásem. Po dokončení rekonstrukce náměstí bychom mohli přibližně v místech, kde je radnice, udělat legální podélná parkovací místa, mezi něž by se dokonce vešly i stromy,“ uvedl starosta Uchytil.

„Bydlím přímo na náměstí a auto často nemám kam dát. Než najdu místo, objedu Chlumec třikrát. Štve mě, že tam dali parkovací hodiny a my, kteří tam bydlíme, nemáme kde stát,“ řekla Jana Malá.

