Krušnohorskou silnici, kde v zimě uvázla už řada řidičů, čeká oprava

Uzavírka silnice kvůli rekonstrukci úseku potrvá do konce listopadu. Kvůli tomu, že se spojnice krušnohorských obcí v zimě neudržuje, si ji sice letos motoristé zřejmě příliš neužijí, na pohodlnější cestu se ale mohou těšit hlavně příští rok.



„Rozhodli jsme se pro opravu části nejhoršího úseku silnice z Nových Hamrů, protože v rozpočtu Krajské správy a údržby silnic ještě zbyly peníze z nerealizovaných akcí. Letos budeme opravovat část v celkové délce 2 850 metrů od obce Nové Hamry, což je zhruba polovina úseku v nejhorším stavu,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Zároveň zmínil, že se bude dělat nový povrch, nikoli celková rekonstrukce silnice. Právě kvůli jejímu špatnému stavu na ni nemůže vjíždět technika zimní údržby.

„Po opravě tato část nadále zůstane mezi neudržovanými úseky z toho důvodu, že cena, kterou bychom museli vynaložit na rekonstrukci silnice do stavu, aby se dala udržovat, je velmi vysoká, zhruba 120 milionů korun,“ doplnil náměstek.

Krajská rada nedávno dostala od silničářů tři možné varianty opravy, které by připadaly v úvahu, pokud by se na ni našly peníze. Zahrnují možnosti od klasického zadělání děr a výmolů až po zpevňování piloty a rozšiřování. Právě poslední varianta by byla nejdražší, přičemž dotace podle Martina Hurajčíka v tomto případě nepřichází v úvahu.

Horské obce o opravu usilují už několik let

O zimní údržbu této silnice žádali starostové obou krušnohorských obcí krajský úřad řadu let. A to kvůli řidičům, kteří mezi Novými Hamry a Horní Blatnou každoročně uváznou.

Prvně jmenovaná obec letos už úsilí nevyvinula. Za opravu bezmála tříkilometrové části jsou ale zástupci Nových Hamrů podle starostky Evy Machkové šťastní. „Už to byl opravdu tankodrom,“ konstatovala.

Připomněla, že v zimě neudržovaná silnice byla dlouhodobým problémem. „Lidé jezdí podle navigace, a to nejen osobní, ale i nákladní auta. Loni vznikla za obcí bariéra, takže se na silnici nedalo dostat a bylo to trochu lepší než předchozí roky. Jezdili ale nad Hamry, kde je taková odbočka a dvakrát jsme je vytahovali nad Horními Hamry, protože mířili na Boří Dar,“ zmínila.

Zároveň doplnila, že lidé z obce by zimní údržbu silnice uvítali. Řidiči, kteří cestují v zimě přes Horní Blatnou, a to například do skiareálu v Potůčkách, musejí zvolit trasu skrz Pernink.

Silnice se často mění v běžkařské tratě

Potíže v zimních měsících mají i další silnice nižších tříd v Krušných horách a to kvůli tomu, že se mění v běžkařské tratě. Jde například o nedalekou spojnici mezi Jelením a Přebuzí, která je součástí krušnohorské lyžařské magistrály. Jenomže někteří řidiči do stopy v zimě vjíždějí a ničí ji.

Mezi hlavní problémy opět zařadili nemožnost uzavírky v zimě neudržovaných horských silnic zástupci společnosti První Krušnohorská, která se stará o údržbu tras v západním Krušnohoří od Bublavy po Loučnou pod Klínovcem. „Tyto problémy se týkají zapadávání aut a problémy s jejich následným vyprošťováním,“ přiblížila manažerka společnosti Eva Nduwimana.

Zároveň doplnila, že úseky nejsou zanesené v informačním systému či navigacích jako uzavřené, nejsou vyznačené objížďky a tak dále.