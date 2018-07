Hoteliéři na Hostýnsku zažívají mizernou sezonu. Kvůli opravě silnice

„Podnikatelé zaznamenali již před hlavní turistickou sezonou propad tržeb o padesát až osmdesát procent, což ohrožuje jejich existenci,“ napsal zástupce tamních podnikatelů Jakub Juračka v dopise adresovaném Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

V něm poukazuje na několik věcí, které hoteliérům na stavbě vadí – stavební dělníci podle nich pracují pomalu a mohli by být vstřícnější k řidičům, kteří oblastí projíždějí.

„Je to obrovská zátěž. Sám jezdím několikrát denně do Bystřice a zpět. Dřív mi to trvalo dvacet minut, nyní přes hodinu,“ postěžoval si Pavel Tvrdoň, provozovatel chaty Pod Tesákem.

Na devět kilometrů dlouhém úseku jsou hned troje semafory, kde se dlouho čeká na zelenou, protože zahrnují mnohasetmetrové části.

„Přitom věřím, že by se tu auta vyhnula, tak úzké to není,“ myslí si Tvrdoň.

Podle silničářů jsou ale požadavky hoteliérů nereálné. Posouvat semafory nebo zkracovat úseky, na nichž se pracuje, podle nich při takové stavbě není možné.

„Děláme tam takový druh prací, že světelnou signalizaci nelze vypnout, ale ani otočit směrem od cesty. Pokud by ji měli pracovníci každou chvíli přesunovat, zabralo by to hodně času a dočasně by to uzavřelo dopravu v obou směrech,“ vysvětlil provozně-technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.

Jedná se o komplexní rekonstrukci, hájí se silničáři

Oprava za bezmála sto milionů je komplikovanější, protože nejde jen o prostou výměnu povrchu. Pracuje se na mnoha místech současně. Předláždí se žlaby a propustky, podél cesty se staví velké gabionové stěny či svodidla.

„Není to jen o novém povrchu silnice, je to větší, komplexní rekonstrukce,“ míní Berecka a zdůrazňuje, že jde o jednu z největších staveb, kterou kdy měli krajští silničáři na starosti. Zároveň doplnil, že po opravě silnice volali sami ubytovatelé, kteří si dnes stěžují.

„Každý chápe, že je potřeba to udělat, ale myslím, že by bylo možné pracovat rozumněji. Pokud vidím, že na pětikilometrovém úseku pracují tři dělníci, důvěru to ve mně nevzbuzuje,“ poznamenal Vlastimil Šebestík, který má starosti rekreační středisko TON Tesák a chatu Černava.

Hlavní problém je podle něj v tom, že do Hostýnských vrchů vůbec nemíří turisté, kteří raději jedou někam, kam se dostanou snadněji. „Máme jen třicet až čtyřicet procent obvyklé klientely, což je pro nás kalamita. Zimy jsou poslední roky slabé, tam to nedohoníme,“ posteskl si Šebestík.

Problém mají i cyklisté, kteří ve zúžených pruzích jednak riskují a jednak zpomalují dopravu. „Měli jsme požadavek, abychom cyklisty pustili do pruhu, kde se pracuje, ale to je úplně nemyslitelné. Jezdí tu těžká technika a hrozil by vážný úraz,“ odmítl Berecka. Cyklisté by se opravovanému úseku měli nejlépe vyhnout a volit lesní cesty.

„Stížnosti místních chápeme, ale budou to muset vydržet. My už jsme komunikovali se zhotovitelem, aby práce zrychlil, tak věřím, že se situace zlepší,“ konstatoval Berecka. Semafory by ze silnice mohly zmizet, jakmile se cesta vyfrézuje a začne se pokládat nový koberec.

Ubytovatelé si ale na konec prací ještě budou muset počkat. Počítá se s tím, že na úseku se bude pracovat minimálně do poloviny příštího roku.

Opravy se dočkají i další místa na tahu z Bystřice do Vsetína. Aktuálně se pracuje v Ratiboři, příští rok se bude opravovat cesta i v Hošťálkové.

„Je toho hodně, ale nebylo možné naplánovat to jinak. Jsme závislí na evropských penězích, které se nám na stavbu podařilo získat,“ dodal Berecka. Motoristům bude odměnou, že příští rok už by měli jezdit po moderním, opraveném úseku.