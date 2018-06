Školáci někde dostanou vysvědčení dřív, prázdniny jim prodlouží stavbaři

Na Gymnáziu Ostrov skončil poslední školní rok už 20. června, žáci z karlovarské školy v Poštovní ulici si pak pro vysvědčení přijdou ve středu, z Krušnohorské ulice dokonce už v úterý.

„Deset dní prázdnin navíc v Ostrově souvisí se stavbou nového koridoru, který spojuje obě budovy školy, a instalací nových šaten,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Kvůli velkém malování, rekonstrukci podlahy v tělocvičně a opravě nádvoří pak skončí dřív děti z karlovarské školy v Poštovní ulici. Ještě o den delší prázdniny pak budou mít žáci karlovarské ZŠ Krušnohorská. Další investice do škol v regionu, byť některé zasahují i do doby výuky, by ji neměly narušit.

Opravy za miliony korun

Školská zařízení v regionu i v letošním roce o prázdninách spolykají miliony. Radnice přitom využívají i dotačních peněz.

To je případ největší investice, která čeká karlovarskou Základní školu Krušnohorská. Kompletní zateplení střešních a obvodových plášťů všech budov areálu bude stát 37,8 milionu korun. Město na ni využije dotaci z Operačního programu životní prostředí.

„Termín prací je stanoven na období mezi 1. červnem a 30. zářím,“ uvedla Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu. Zatímco vyučování na této škole končí už zítra, do lavic žáci znovu usednou ve standardním termínu.

Suverénně nejvyšší investicí do sokolovských škol čeká tu základní uměleckou. Za více než 8,5 milionu korun zde stavební firma vymění stropní konstrukce nad druhým patrem a provede zde půdní vestavbu. Tato akce je naplánovaná až do prosince letošního roku, což si vyžádá velké stěhování.

„Po dobu prací bude škola sídlit v levém křídle Městského domu kultury,“ potvrdila Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města s tím, že firma, kterou radnice vybrala, by mohla s pracemi skončit už v listopadu.

V Chebu se na největší porci peněz, a tím pádem i na lepší podmínky, mohou těšit děti ze Základní školy Kostelní náměstí. Za zhruba dva miliony nechá město v budově na Kostelním náměstí zrekonstruovat toalety a kuchyň, v budově na náměstí Baltazara Neumanna pak stavbaři zvýšením stávající podlahy zajistí bezbariérový přechod mezi hernou a chodbou.

„Společně s položením nového lina vyjde tato akce na částku nepřesahující 70 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Prázdninové investice do škol, jejichž je zřizovatelem, chystá i Karlovarský kraj. Vedle už zmiňované rekonstrukce koridoru ostrovského gymnázia, která je s více než 23 miliony korun největší akcí kraje, pak za téměř pět milionů zrekonstruuje sociální zařízení Střední zdravotnické školy a VOŠ v Chebu.