Oprava průtahu Přibyslaví začíná. Pouť bude, ale práce potrvají do jara

Rekonstrukce hlavního průtahu městem za 41 milionů korun začíná se značným zpožděním. Původně plánované zahájení v brzkých jarních měsících hrubě nevyšlo. A dodržet se nepodařilo ani další termín, stanovený na počátek května.



„Zdržení bylo s podpisem smlouvy, ze strany dodavatele byl schvalovací proces delší. Zároveň delší dobu trvalo projednání dopravních omezení. Po této stránce je tato investice velice složitá,“ uvedla ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová.

Stavba, která podstatně ovlivní dopravu ve městě a jeho místní části Ronov nad Sázavou, bude rozdělena na celkem 17 stavebních částí. Pracovat se bude vždy po polovinách vozovky, kyvadlový provoz bude řízen světelnou signalizací.

Frézovat vozovka se začne u náměstí i v Ronově nad Sázavou

V úvodní etapě půjde o rekonstrukci úseku od Bechyňova náměstí po začátek místní části Dobrá. Opravovat se bude polovina vozovky ve směru na Havlíčkův Brod. Hotovo má být 19. června.

Schválený harmonogram prací při rekonstrukci průtahu Přibyslaví.

Zároveň se stavební stroje zakousnou do asfaltu v Ronově nad Sázavou, na úseku od mostu přes Losenický potok po hranice havlíčkobrodského okresu. Tato etapa bude ukončena 25. června.



Ten den se dění přesune na náměstí. Frézovat se bude polovina stometrového úseku vozovky ve směru od Brodu k odbočce na Havlíčkovou Borovou.

Začne se i s obnovou povrchu od odbočky na Olešenku k lesu u Ronova. Tyto etapy potrvají do 4., respektive 10. července. Okamžitě poté bude v těchto úsecích následovat opačný směr.

Vedení města si oddychlo, pouť se uskuteční v plném rozsahu

Pro Přibyslav tyto termíny znamenají jednu jistotu - v plném rozsahu se bude moci uskutečnit oblíbená Přibyslavská pouť. Ta se má konat o víkendu 23. a 24. června. „Hodně jsme si oddechli,“ přiznal přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Atrakce a stánky vždy zaplní celé Bechyňovo náměstí a hlavní ulici směrem k zámku. Na té se v době pouti ještě pracovat nebude. „Měli jsme bezpočet telefonátů, zda se pouť uskuteční, či nikoli. Je to tradiční a velice oblíbená akce, na kterou přijíždějí tisíce lidí a kde se schází celé rodiny,“ konstatoval Kamarád.

Další etapy rekonstrukce průtahu městem budou následovat až do podzimu. Končit se má teprve v říjnu dvěma úseky skrz Ronov nad Sázavou ve směru od Žďáru nad Sázavou na Brod.

Úsek od Dobré po náměstí je v harmonogramu plánován na jaro

Ale pozor! Ve zveřejněném harmonogramu jeden úsek zbývá. Jde o ten samý, který se začíná opravovat už dnes, jen v opačném směru. Úsek od Dobré po Bechyňovo náměstí má datum opravy stanovený až na duben 2019.

„Důvodem je zpoždění, k němuž došlo ještě před začátkem prací. Nám se to vůbec nelíbí. Budeme chtít, a věřím, že se to podaří, aby byly veškeré práce týkající se frézování a asfaltování dokončeny ještě letos a na příští rok zbyly jen případné dokončovací terénní a parkové úpravy,“ vyjádřil se starosta.

„Je to daň za složité rozčlenění stavby do mnoha kratších úseků, aby se mohlo co nejvíce jezdit. Opravy pak postupují pomaleji. V případě kompletní uzavírky by práce probíhaly mnohem rychleji,“ poznamenala Marie Tesařová.

Lidé v Ronově se nedostanou domů, na cyklostezku auta nesmí

První etapa, jež začíná právě dnes, přinese komplikace i desítkám lidí bydlících v Ronově po pravé straně silnice ve směru na Žďár. Ti se po necelé tři týdny budou ke svým domům dostávat jen s velkými komplikacemi.

„Pokud chtějí využívat své automobily, budou je muset nechávat odstavené dál od domů. Obyvatelé žádali o povolení průjezdu po cyklostezce, kudy by se k obydlí dostali z druhé strany, to jsme jim ale neumožnili,“ přiblížil Kamarád.

Cyklostezka z Přibyslavi do Sázavy je za nynějšího pěkného počasí denně hojně využívaná, povolit tam vjezd automobilům by nebylo bezpečné.

V půlce prázdnin se průtah u nádraží na tři týdny uzavře úplně

S obavami Přibyslav hledí i k datu 23. července, kdy má začít jediná kompletní uzavírka spojená s opravami silnice I/19 v Přibyslavi. Týkat se bude úseku mezi odbočkami k nádraží a do Olešenky a trvat má tři týdny. ŘSD zde nechá položit komplet novou vozovku, což nejde dělat po polovinách.

Objízdná trasa je v tomto případě vedena z Ronova nad Sázavou přes přibyslavskou místní část Hřiště a kolem letiště. „Je to hodně úzká cesta, navíc v Přibyslavi vede přes vilovou čtvrť. V žádném případě není vhodná pro nákladní dopravu,“ upozornil starosta Kamarád.

Po celou dobu dopravních omezení bude z Přibyslavi odvedena tranzitní doprava nad 12 tun.