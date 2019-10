Řidičům v Chebu se konečně uleví, do Pivovarské ulice se vrátí provoz

Ve středu se podařilo zprovoznit křižovatku Pivovarská – Žižkova. Nyní se pracuje na zálivech pro autobusy, ty by měly být hotové do 23. října.

„Po dokončení této části rekonstrukce bude ihned následovat pokládka obrusné vrstvy a do konce měsíce by mělo být vše otevřeno a zprovozněno,“ načrtla optimistický scénář mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.



Na to už nedočkavě čekají řidiči v Chebu. Uzavření silnice, která vede k jednomu z největších nákupních center a zároveň plní funkci přivaděče na jihovýchodní obchvat, totiž dopravu ve městě pořádně zahustilo.

Snad nejvíc problémy pocítili řidiči na kruhovém objezdu u obchodního centra Tesco, kde se ve špičkách tvořily kolony. Trpěly zejména Pražská, Evropská a Ašská ulice. Problémy ale měly i jinak klidné části města, kterými řidiči projížděli ve snaze vyhnout se opravovanému úseku i kolonám.

„V Pivovarské došlo i ke zdržení projektů města. My jsme v souvislosti s opravami vozovky naplánovali rekonstrukce chodníků, dešťové kanalizace, autobusových zastávek a veřejného osvětlení. Bohužel i s tím jsme museli čekat,“ řekl chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Původně měly opravy samotné vozovky v úseku od křižovatky s Wolkerovou po křížení s Žižkovou skončit někdy na začátku letních prázdnin. Hned poté měly odstartovat práce na městské části projektu s tím, že po dokončení kompletní obnovy Pivovarské přijde na řadu souběžná Dukelská.

Tady však začnou opravy až příští rok na jaře. „Kdybychom totiž uzavřeli Pivovarskou i Dukelskou, byl by to poměrně velký problém i pro autobusy MHD. I z toho důvodu musí práce v Dukelské počkat na zprůjezdnění Pivovarské a také na příznivé klimatické podmínky,“ doplnil Plevný.

Oprava Dukelské je po všech stránkách připravena. Projektové náklady jsou 13,5 milionu korun, a to včetně rekonstrukce křižovatky s ulicí Karlova a vybudování podzemních kontejnerů na odpad.

Komplikace zasáhly i do harmonogramu prací na Zemědělské, která je podobně jako Pivovarská přivaděčem na jihovýchodní obchvat, a proto není možné opravovat obě silnice v jednom termínu.

Opravy Pivovarské jsou přitom problémy doslova prošpikované. Už loni se při práci na kanalizaci ve velkých hloubkách ukázalo, že podloží je nestabilní a je třeba jej zpevnit. Odborníci, kteří na místě stavby provedli geologický průzkum, zjistili, že se zde vyskytují vysoce plastické jíly, kvůli kterým docházelo k postupné deformaci vozovky.

„Došlo k tomu, že se při opravách kanalizace v hloubce přes pět metrů sesula část spodních vrstev. Tím se utrhl i kus povrchu silnice a svezl se směrem k výkopu,“ popsal loňskou situaci ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jan Lichtneger.

Podle jeho slov nebylo možné tak významnou poruchu jednoduše opravit. Bylo nutné najít způsob, jak podloží v celém úseku stabilizovat, aby se dál nehýbalo. „Ono to není jen o dosypání materiálem. Pokud by se to tak udělalo a my na to položili asfaltový koberec, tak si ty vrstvy budou dál sedat a hýbat se, což by novou silnici opět poničilo,“ vysvětlil Lichtneger s tím, že bylo nutné zpracovat nový projekt, který by na nepředvídané skutečnosti reagoval.

Po zimní přestávce, kdy byla silnice provizorně zakrytá asfaltovým kobercem, došlo letos na jaře krátce po zahájení prací k neočekávanému úniku plynu. Oprava komunikace tak opět nabrala několikaměsíční skluz. Aby toho nebylo málo, před nedávnem uzavřela křižovatku s ulicí Žižkova havárie vodovodu.