Až skončí oprava mostu u Tlumačova, Otrokovice vylepší i nadjezd v Baťově

Silničáři na konci dubna uzavřeli most přes koleje na hlavní cestě mezi Otrokovicemi a Tlumačovem, takže osobní auta musejí uzavírku objíždět až do konce října přes obytnou čtvrť Baťov. A jezdí tam i po nadjezdu, který je v havarijním stavu a město ho chce opravit. Teď dostalo od státu na tuto akci 118 milionů korun.

Potíž je v tom, že když bude rekonstrukci dělat, na tři měsíce nadjezd úplně uzavře. A aby toho nebylo málo, aktuálně se rekonstruuje most přes řeku Dřevnici. Pokud by se dostaly do souběhu všechny tři investice, dopravní problémy budou nejen pro obyvatele Otrokovic obrovské.

„Opravu nadjezdu zahájíme až poté, co ostatní dvě akce skončí. Dopravní komplikace by jinak byly příliš velké. Navíc musíme ještě vybrat dodavatele. Začneme letos na podzim a budeme pokračovat příští rok. Do jeho konce bude hotovo,“ nastínil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

„Nadjezd je ve zhoršeném technickém stavu a některé části mají znaky havarijního stavu, je nejvyšší čas na rekonstrukci,“ doplnil.

Nadjezd úplně uzavřou asi na tři měsíce

Nadjezd se uzavře v 300 metrů dlouhém úseku od křižovatky s hlavní cestou na Tlumačov směrem k části Baťov.

„V tuto chvíli můžeme sdělit, že práce budou probíhat zčásti za provozu a přibližně na tři měsíce bude nutné celý nadjezd uzavřít,“ nastínil vedoucí odboru rozvoje města František Žák.

Když nebude nadjezd úplně uzavřený, zůstane volný jeden jeho jízdní pruh pro auta v obou směrech. I to způsobí komplikace.

Město chtělo nadjezd původně opravit už o letošních letních prázdninách, kdy je na cestách menší provoz. Avšak kvůli tomu by došlo k přerušení objízdné trasy kvůli uzavření cesty mezi Otrokovicemi a Tlumačovem.

„To si nedokážu představit. Samotná úplná uzavírka na Baťově způsobí dost velké potíže,“ upozornil jeden z místních obyvatel.

Most směrem na Tlumačov získá novou nosnou konstrukci

Budek přislíbil, že situace bude vyřešena tak, aby se každý občan z okolí mohl dostat navzdory komplikacím vozem až domů.

„Problém s dostupností by mohl být jen u dvou novostaveb poblíž křižovatky, ale i ten by měl být nakonec vyřešený,“ nepochybuje starosta.

Podle něho jiné řešení než část nadjezdu úplně uzavřít neexistuje. Řidiči, kteří se budou chtít dostat z centra Otrokovic do Baťova, budou pak muset jet kolem sídla pneumatikárny Continental Barum, nebo kolem Štěrkoviště.

Změn dozná také městská hromadná doprava. Zastávky na nadjezdu budou dočasně zrušené.

Most přes koleje na frekventované cestě mezi Otrokovicemi a Tlumačovem musí být podle silničářů úplně uzavřený půl roku.

„Úplná uzavírka mostu je nutná, protože ho nemůžeme opravovat po polovinách. Vymění se celá nosná konstrukce, udělá se nová železobetonová deska, včetně živičného povrchu, říms a izolací,“ vysvětlil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Obě tyto velké investice si vyžádají také výluky na železničním koridoru z Přerova do Břeclavi. Vlaky budou většinou jezdit po jedné koleji a křižovat se v přilehlých železničních stanicích.