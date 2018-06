Část opravované ulice Husitská je otevřena, hotovo bude v listopadu

„V průběhu září by měla být zprovozněna celá Husitská, zatím pouze ve směru do centra. Vrátit by se sem mohly v jednosměrném provozu i autobusy,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Zatím zde nebude definitivní povrch, ten bude položen až po celé délce na závěr všech oprav.

Celá ulice by měla být hotová na přelomu října a listopadu. Během léta se práce přesunou na část Koněvovy ulice, která bude od poloviny července uzavřena směrem z centra.

Uzavření Husitské způsobilo dopravní kolaps v Seifertově ulici a okolí. Kvůli odklonu aut nabíraly zpoždění tramvaje a autobusy. Magistrát se proto s dodavatelem stavby dohodl na spojení prvních dvou etap prací, aby se práce urychlily (o stížnostech na rekonstrukci jsme psali zde).

Doprava v okolí rekonstruované silnice kolabovala několik dní po otevření.