Město ustoupilo petici, místo demolice čeká hájovnu citlivá oprava

Zatímco původní projekt počítal s futuristickou dřevostavbou ve tvaru kruhu asi za 20 milionů korun, nové centrum zatím pojmenované Na větvi má stát jen necelou třetinu a stavět se začne příští rok na místě někdejší myslivecké střelnice na dohled od restaurace Zděná bouda.



Už po letních prázdninách začne oprava hájovny z roku 1869. Rekonstrukce má co nejvíce respektovat projekt ze 30. let minulého století. Na zbourání jsou pouze některé načerno vybudované přístavky a místo vikýřů tu budou střešní okna. Rozpočet by měl být kolem čtyř milionů korun a uvnitř vzniknou dva samostatné byty pro zaměstnance Městských lesů Hradec Králové.

„My jsme od začátku počítali s opravou hájovny, kde by byl jeden byt a současně výukové centrum. Když město odsouhlasilo novou stavbu, mohl jsem jen upozornit, že hrozí střety. Nyní už se ví, že to rozhodnutí bylo špatné,“ vrací se ke snaze města o bourání hájovny a stavbě kruhového centra ředitel městských lesů Milan Zerzán.

Pod petici za záchranu 150 let staré budovy se podepsalo téměř sedm tisíc lidí a největší vlna kritiky se na město snesla, když v únoru 2016 zemřel Miroslav Vojtěch - dlouholetý nájemník objektu uprostřed lesa.

„Právě z toho důvodu to považuji jen za částečné vítězství, které je bohužel podkreslené zbytečným úmrtím pana Vojtěcha, což zastupitelům, primátorovi a městu nikdy neopustím. Zkrátka všechno mohlo být jinak. Jinak jsem ale strašně ráda, že ředitel Zerzán dodržel slovo a plní to, na čem jsme se dohodli. Proti centru v nové jednodušší podobě nic nenamítáme a pochopitelně souhlasíme rovněž s opravami hájovny,“ říká jedna z iniciátorek petice Lucie Porter.

Do takzvaného environmentálního centra to školy budou mít blízko od autobusové zastávky, odpadají tak starosti ze zhruba dvoukilometrového pochodu lesem. Městské lesy by chtěly začít stavět v příštím roce a kdyby šlo vše podle plánů, středisko by mohlo otevírat na konci roku 2020.

Rozpočet je kolem šesti milionů korun, město sice ztratilo naději na evropskou dotaci, přesto to pro ně bude výhodný byznys: 2,5 milionů slíbila společnost Lesy ČR, další čtyři miliony by měly dojít z dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj.

„Venku bude co nejvíce stanovišť a ukázek, jak funguje lesní ekosystém,“ vysvětluje Zerzán. Počítá se třeba s takzvanou kořenovou čističkou, smyslovým chodníkem z různých přírodních materiálů i výběhy zvířat, které v lese žijí.

O nedostatek „zákazníků“ se ředitel městských lesů neobává: „Je to spíš naopak. Nyní nedokážeme utáhnout tolik programů, o které by měly školy zájem. Budeme také jednat o tom, zda budou centrum využívat jen hradecké školy, nebo jej otevřeme i pro další organizace, skupiny či města. Ničemu se nebráníme.“

Se stavbou centra u někdejší myslivecké střelnice se začalo kalkulovat velmi brzo po masivním protestu proti bourání staré hájovny. Petici kromě dalších téměř sedmi tisíc lidí podepsali i dva držitelé Českého lva - herec Ondřej Malý a režisérka Silvie Dymáková. Mluvilo se rovněž o lokalitě u psího útulku, v armádním výcvikovém středisku Na Plachtě, u Stříbrného rybníku nebo u nového sídla Lesů ČR na Novém Hradci Králové.