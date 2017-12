VIDEO: Opilý muž se vydal do řeky, z ledové vody jej lovili strážníci

14:42

Pozorný svědek a následná rychlost strážníků zřejmě zachránily život opilému muži, který se v Brně vydal na procházku do řeky. Poté, co zakopl a spadl obličejem do vody, jej museli vyprostit s pomocí výsuvného žebříku.