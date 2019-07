Tříleté dítě v noci plakalo na ulici, vedle ležela namol opilá matka

Případ se stal v pondělí 22. července v českolipské Nawkově ulici. Strážníky přivolali kolemjdoucí lidé, když si všimli plačícího dítěte a namol opilé ženy, která leží na chodníku a nereaguje. Žena nadýchala 2,5 promile alkoholu.

Strážníci zajeli na nejbližší benzinku, která jediná měla v noci otevřeno, a tam plačícímu dítku koupili velkého plyšáka. Tím ho uklidnili a chlapec po chvilce v autě usnul.

„Poradili si skvěle. My většinou v autě vozíme nějaké plyšáky po našich dětech pro tyto případy, neboť je řešíme zhruba jednou do měsíce, ale teď zrovna nám hračky došly. Kolegové koupili plyšáka ze svých peněz,“ vyzdvihl ředitel Městské policie Česká Lípa Vladimír Jeník.

Sociální pracovnice pak chlapce převezly do libereckého dětského centra Sluníčko.

Žena se o osud svého syna nezajímala. Strážníkům poskytla jen obecné zdůvodnění svého stavu, v němž svalila vinu na své okolí.

„Svého chování nijak nelitovala. Prý se otec dítěte o něj nezajímá a ona to nezvládá, navíc má problémy s penězi,“ přetlumočil Jeník. „Sám mám tři děti a vím, že tyhle zásahy patří pro strážníky mezi nejvíce stresující situace.“

Jak MF DNES zjistila, ženu dobře znají policisté i úředníci z Českolipska. Má tři děti a dvě už jí úřady z Rumburku odebraly. To se teď může stát i u třetího a prozatím posledního syna.

Lidé v České Lípě jsou případem znechuceni. Řada z nich ženu zná a nemají pro její čin pochopení. „Vídám jí tu skoro denně. Chodila vždycky s klukem na benzínku, sobě koupila krabici vína a jemu nic. Prodavačkám ho vždycky bylo líto a daly mu třeba kindervajíčko,“ prozradila redakci jedna z obyvatel ulice, kde se matka - alkoholička zdržuje.

Nejde o první případ, kdy lidé zmožení alkoholem nebyli schopni se postarat o své potomky. Před dvěma lety museli českolipští strážníci vyvést z baru na sídlišti Špičák opilou ženu, jejíž dvě dvouleté děti se mátožně potácely po lokále zabalené pouze do plenek. Smutným faktem je, že důvodem přivolání strážníků nebyl tehdy fakt, že by dvouleté děti pobíhaly po hospodě, ale spíše to, že svým pláčem rušily ostatní štamgasty.

Poslední podobný případ se stal letos v červnu v Zákupech. Zde vzali teprve devítiměsíčního chlapečka do němoty opilé matce, která s ním v kočátku vrávorala ulicemi mezi jedoucími auty. Společným jmenovatelem všech těchto případů pak zůstává naprostá apatie takto přistižených rodiček ke svému chování. Zákupská mamina se odebrala domů, kde slíbila synovi uvařit kaši, místo toho spolu s manželem pokračovala v pití alkoholu i v přítomnosti strážníků. Když jí dítě OSPOD odebíral, nevnímala to. Spala totiž.