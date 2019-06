Divadelníci se rozloučí operou Nabucco, na scéně budou babylonské věže

V režii Tomáše Pilaře se představí operní hvězdy v čele s oceňovaným maďarským barytonistou Michelem Kalmandym v titulní roli a známou sopranistkou Csillou Boross v úloze Abigail.

„Letošní scéně budou dominovat dvě obrovské 13 metrů vysoké věže, které odkazují symbolicky k babylonské věži. Na bezmála dvou stech metrech čtverečních LED obrazovek se budou promítat rozhýbané artefakty z období babylonské říše 600 let před naším letopočtem. Opět zapojíme stovky účinkujících i živá zvířata, kromě koní se na scéně objeví i holubice symbolizující modlitbu za svobodu,“ vyjmenovává některé z atrakcí Tomáš Pilař.

Chybět nebudou ani mohutné scénické efekty zahrnující světelnou show, videoart, pyrotechniku, nový cirkus včetně žonglování s ohněm, balet, parkur či gymnastiku.

„Nicméně to vše bude sloužit úchvatné Verdiho hudbě pod taktovkou znamenitého Jiřího Štrunce, která je sama o sobě zárukou skvělého zážitku,“ dodává Pilař.

Divadlo pod širým nebem má více prostoru

Na představení se těší i jeho dva hlavní protagonisté. „Divadlo pod širým nebem má více prostoru, proto také obvykle vyžaduje více pohybu, výraznější vyjádření a intenzivnější komunikaci s kolegy na jevišti a v orchestru. Ale to všechno přichází přirozeně, je to spontánní proces čerpání inspirace z prostředí, kterým jste obklopeni. Vidět hvězdnou oblohu zatímco zpíváte, je magické. Velmi se na to těším,“ potvrzuje Kalmandy.

A Csilla Boross k tomu dodává: „Můj hlas miluje prostory, velké prostory. Dalším aspektem zpěvu pod širým nebem je spojení s diváky. Mám ráda velké prostory, protože se v nich lépe přenáší energie.“

V dalších rolích vystoupí sólista opery Národního divadla Roman Vocel, plzeňským divákům známí Paolo Lardizzone, Jana Foff Tetourová, Radka Sehnoutková, Jan Hnyk či Tomáš Kořínek.

Mimořádný projekt Noc s operou pořádá Divadlo J. K. Tyla od roku 2015 a jeho popularita stále roste. Minulý ročník, který přinesl Pucciniho Turandot, navštívilo přes šest tisíc diváků.

Zájemci si mohou koupit lístky takzvaně na deku

Tentokrát byl tento počet překonán už v předprodeji. Místa na sedačkách už zmizela, teď je ještě možné zakoupit lístky „na deku“. Akci si přitom oblíbili nejen skalní fanoušci opery, ale i lidé, pro které je prostředí divadla příliš formální.

Nabucco je jedna z divácky nejoblíbenějších oper. Zpracovává biblický námět o utiskovaném židovském národu a babylonském králi Nabuchodonosorovi. Slavný je motiv židovského sboru Leť, myšlenko, na zlatých křídlech (Va, pensiero, sull’ali dorate), jenž je považován za nejkrásnější sbor celé operní literatury.