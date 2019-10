Okolo Opavy se jezdí po novém obchvatu, centru města se výrazně uleví

Zbrusu nová silnice vede dopravu od kruhového objezdu u Malých Hoštic ke Stříbrnému jezeru. Do tří let na ni naváže druhá část, a to za Stříbrným jezerem až na výpadovky na Krnov a Bruntál. Tranzitní doprava pojede zcela mimo městskou zástavbu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA