Opava chce radši akvapark než opravený bazén, otevřít by mohl v roce 2025

„Nechali jsme si vypracovat komplexní studii, která zhodnotila všechny varianty po všech stránkách. Předběžně jsme se shodli na variantě tři, tedy stavbě nového akvacentra. Záměr se připravuje do zastupitelstva,“ informoval primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Areál má vzniknout v Městských sadech a být přímo navázaný na koupaliště. Počítá se s osmi plaveckými drahami, vířivkami, tobogany a dalšími atrakcemi i saunovým světem. Město se vrací k ideové studii, jež zvítězila v roce 2007 ve vyhlášené soutěži mezi dalšími třiceti návrhy.

Zpracovaná analýza náklady na stavbu vodního světa odhaduje na 375 milionů korun. „Rádi bychom jako maximum stanovili 350 milionů korun,“ komentoval Navrátil. Akvapark má vzniknout v africkém stylu a odkazovat na slavnou rodačku Joy Adamsonovou.

Stavba by měla začít v roce 2023 a první plavce by měl akvapark přivítat o dva roky později. Podle analýzy se dá očekávat návštěvnost 251 tisíc až 377 tisíc lidí ročně.

Starý bazén bude v provozu až do otevření nového. „Jeho opravu studie vyčíslila na 100 milionů korun, provozně nás stojí osm milionů ročně a i přes potřebné úpravy by jeho provoz byl velmi náročný a drahý. Návštěvnost je momentálně 23 tisíc lidí ročně,“ konstatoval primátor s tím, že do otevření nového akvacentra pro tuto budovu město najde využití či kupce.