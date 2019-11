Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt dvou mužů na ubytovně v Opatovicích

V neděli večer byli na ubytovně v Opatovicích nad Labem nalezeni dva mrtví muži. Podle serveru Novinky.cz jednoho z nich někdo pobodal a záchranná služba se jej snažila resuscitovat.

Na místo vyrážela jako první spolu s hasiči. „Bohužel se v tuto chvíli k případu nemůžeme vyjadřovat kvůli probíhajícímu vyšetřování,“ řekl mluvčí záchranné služby Aleš Malý.

„Jde o násilnou smrt dvou mužů. Pracujeme s několika vyšetřovacími verzemi,“ uvedla Policie ČR na svém twitterovém profilu.

Kriminalisté mají nyní místo činu i jeho okolí pod kontrolou a zajišťují všechny okolnosti případu. „Probíhá vyšetřování a v tuto chvíli nelze vůbec o ničem spekulovat,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

„Je to tragédie. Doufám, že se to co nejdříve podaří vyšetřit,“ řekl starosta Opatovic Pavel Kohout.

K nedělní události se nechtěl příliš vyjadřovat, podle něj se ale na místních ubytovnách provádějí pravidelné kontroly jejich obyvatel. Sleduje se, jestli mají pracovní povolení a další doklady.

„Určitá součinnost s orgány v tomto funguje, ale takovému případu zamezíte těžko. Párkrát do roka policie nějaké konflikty řeší, ale s tímto se za dobu, co jsem v úřadu, setkávám poprvé,“ dodal.