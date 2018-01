One man show Martina Trnavského Rapper ozdobí Julie Šurková – 17. ledna v Hodoníně

Rapper, autorská hra scenáristy a režiséra Jakuba Nvoty, pojednává o kantorovi středního věku, který učí hudební výchovu na Základní umělecké škole.



Kvůli studentům se začne i s bypassem zajímat o to, co je to rap a hip-hop. Kam až dostane učitele chemie a hudební výchovy láska k hudbě a touha učit se? Příběh, který rozesměje, dojme a zahřeje u srdce.



V hlavní roli Martin Trnavský, spolu s ním se na jevišti objeví právě Julie Šurková, mistryně Evropy v hip-hopu Anet Antošová a několikanásobná účastnice mistrovství světa v moderní gymnastice Dominika Červinková.



Život je plný překvapení. Uvidíte!