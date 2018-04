Omezení pro auta u brněnského nádraží se odsouvá, musí se znovu schválit

„Vyhověli jsme námitkám a připomínkám, aby se nezaváděl zákaz odbočení vlevo u Grandhotelu z Křenové směrem k nádraží,“ uvedl Jan Kaucký, který má na magistrátu na starost úpravy provozu na brněnských silnicích.

Pokud by totiž silničáři zákaz do ulice skutečně umístili, majitelé nemovitostí v blízkosti obchodního centra Letmo by se k nim autem nemohli nijak pohodlně dostat. Nezbývalo by jim nic jiného, než z Křenové odbočit vpravo na Benešovu a na další křižovatce se otočit a jet zpět. Podle Kauckého by tato dopravní situace byla nebezpečná. Navíc i proto, že ulicí vede tramvajová trať.

Mezi přibližně devadesátkou připomínek se upozornění na právě tyto komplikace opakovalo mnohokrát.

Kvůli úpravám teď ale musí plány projít znovu celým kolečkem schvalování a zveřejňování na úřední desce. Brňané se tak budou moci k záměru znovu vyjadřovat. Kaucký však věří, že už je lidé připomínkami nezahltí i proto, že opakované výtce úřad vyhověl.

„Předpokládáme, že by opatření mohlo začít platit v červnu,“ doplnil Kaucký.

Čeká se na vyjádření policie

Zbývající dva zákazy odbočení vlevo z Masarykovy na Nádražní a z Nádražní na Benešovu už zůstanou. Zde už magistrát komplikace nevidí, naopak si slibuje, že automobilovou dopravu omezí a vyžene na ulici Úzkou a Koliště auta, která si kolem nádraží jen zkracují cestu.

Takto s plánem vyrukoval loni na podzim tehdejší náměstek pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno).

„Bezpečnost a komfort cestujících je potřeba zlepšit co nejdříve,“ prohlásil tehdy.

Z „co nejdříve“ už je však dnes půl roku, a zda červnový termín bude dodržen, také není jisté. Podle Kauckého se totiž ještě stále čeká na vyjádření policie.

Vedle úprav omezujících dopravu pracuje magistrát zároveň i na zřízení nového přechodu pro chodce. Ten má vést od východu z nádražní haly k prvnímu tramvajovému ostrůvku.

Úředníci se tak snaží o to, aby zmizela část zábradlí u vstupu do podchodu, které dříve na ostrůvku nebylo a jehož osazení před koncem loňského roku naštvalo brněnské politiky.

„Budu chtít vysvětlení, jak je možné tímto způsobem komplikovat v území dominantní pěší dopravu a jaké navrhují řešení,“ sdělil už v minulosti Hollan.