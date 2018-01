Brněnský olympijský park láká na zábavu i hvězdy. Představí třicet sportů

Co nabídne olympijský park KDY: 9. až 25. února, otevřeno denně od 9 do 19 hodin, v pátek a v sobotu až do 21 hodin

KDE: pavilon Z a přilehlé okolí, dostupné přes bránu číslo 9

VSTUPNÉ: 50 korun, děti do 150 centimetrů zdarma

ZIMNÍ SPORTY: v pavilonu Z lední hokej, krasobruslení, curling; v okolí pavilonu rychlobruslení, běh na lyžích, biatlon, snowboarding, skeleton, boby, saně, skoky na lyžích, akrobatické lyžování

v pavilonu Z lední hokej, krasobruslení, curling; v okolí pavilonu rychlobruslení, běh na lyžích, biatlon, snowboarding, skeleton, boby, saně, skoky na lyžích, akrobatické lyžování DALŠÍ SPORTY: atletika, stolní tenis, biliard, fatbike, florbal, hokejbal, kiting, korfbal, ledolezectví, lyžařský orientační běh, rope skipping, longboarding, skialpinismus, sněžnice, šachy, taekwondo, taneční sport, turistika