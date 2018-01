Stát poslal na halu sportovního bosse Černoška první desítky milionů

Halu buduje spolek Prostějov olympijský, ve kterém jsou členy Olomoucký kraj, město Prostějov a tenisový klub vlivného sportovního bosse Miroslava Černoška. Doposud na dluh postavil hrubou stavbu za více než 62 milionů milionů a spoléhal na to, že stát pošle slíbené peníze, které ministerstvo školství stoplo po zatčení fotbalového šéfa Miroslava Pelty.

„Finanční prostředky na akci Národní sportovní centrum Prostějov byly uvolněny ve výši 39,1 milionu korun,“ potvrdila obnovení dotací mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.

Tyto peníze spolek použije na zaplacení stavebních prací. „Budou použity na proplacení druhé faktury vystavené dodavatelem stavby,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Na proplacení první faktury ve výši 23 milionů si spolek vzal půjčku od Černoškova tenisového klubu. Opozice však označila za skandální, že Černošek a jeho dlouholetý známý hejtman Okleštěk půjčku uzavřeli pouze ústně.

„Pokud bych si tuto situaci vztáhla na obec, že by si starosta půjčil bez vědomí zastupitelstva na nějakou veřejnou akci peníze pouze ústně, tak to vidím jako nějaké sci-fi. Je vidět, že si tady hoši opravdu dělají, co chtějí. Mně se to ale vůbec nelíbí,“ zlobila se Blanka Kolečkářová, krajská zastupitelka a bývalá dlouholetá starostka Držovic na Prostějovsku.

Černošek s Oklešťkem se bránili tím, že zákon takový postup umožňuje.

Prostějov věnoval na projekt pozemky zadarmo

Někteří subdodavatelé stavby se v minulých měsících kvůli neproplaceným fakturám za hrubou stavbu dostali do vážných potíží.

„Už se to naštěstí vyřešilo, ale pro nás to vůbec nebylo jednoduché. Nyní nás hlavní dodavatel ubezpečil, že i zaplacení dalších prací je otázkou pouze několika dní. Konečně prý přijdou dotace z ministerstva,“ přiznal jeden ze subdodavatelů.

Stavbu tenisové haly od počátku kritizuje prostějovská opozice. Vadí jí, že nedostává podstatné informace a že zastupitelstvo nemá celý projekt pod kontrolou. Zastupitelé neměli absolutně žádný vliv na podobu centra ani na jeho cenu a vůbec netuší, kolik bude stát provoz. Město Prostějov však projektu zadarmo věnovalo potřebné pozemky.

Podle opozice jde v podstatě o zastřešený kurt, který je navíc minimálně dvakrát předražený. Hala je také o metr až dva kratší, takže se tam nemohou hrát některé turnaje.

Bude přínosem i pro veřejnost, hájí halu město i kraj

Město a kraj naopak namítají, že víceúčelová hala přinese Prostějovu prestiž a potřebné sportovní zázemí. Sloužit má jak talentovaným mládežnickým, dorosteneckým a juniorským reprezentantům, tak i šesti stovkám dětí z místních oddílů tenisu, volejbalu, basketbalu a fotbalu. Bude rovněž otevřená prostějovským školám a veřejnosti pro pravidelnou činnost.

„V podmínkách dotačního programu je, že minimálně dvacet procent využití musí být pro veřejnost,“ tvrdí primátorka Prostějova Alena Rašková. Na provoz haly by ministerstvo školství mělo vypsat nový dotační program.

Ministerstvo školství potvrdilo, že na stavbu Národního sportovního centra Prostějov schválilo celkem 110 milionů korun.

„Investiční prostředky ve výši 70,9 milionu budou uvolněny nejdříve v březnu roku 2018 na základě žádosti spolku Prostějov olympijský. Ukončení realizace akce stanovené ministerstvem je 31. října 2018. Po tomto datu začne centrum sloužit,“ sdělila mluvčí ministerstva Balážová.

Hejtman Okleštěk se vyhnul otázce, kdy spolek Prostějov olympijský hodlá vrátit půjčku 23 milionů korun.

„Půjčka je součástí vypořádání všech závazků plynoucích z realizace projektu,“ sdělil pouze. Černošek na dotazy ohledně peněz a dotací nereagoval.

Střet mocných mužů kvůli projektu bude řešit soud

Právě jeden z nejvlivnějších mužů českého sportovního marketingu Černošek celý projet sportovního centra prosadil.

„Na rozdíl od některých nepřejícných opozičních zastupitelů jsem optimista. A je velmi smutná ta zloba proti víceúčelové hale pro děti,“ hájil Černošek stavbu haly v minulosti.

Poslední komplikací může být územní rozhodnutí, které u soudu zpochybnil vlivný olomoucký podnikatel Richard Benýšek.

U tenisových kurtů v Prostějově má totiž nemovitost a vadilo mu například navržené dopravní řešení. Benýšek se proto chtěl stát účastníkem územního řízení a namítal zároveň, že místní úřady jsou podjaté.

„Nyní je to na soudech, a ty zatím ani nenařídily jednání,“ nastínil současnou situaci Benýšek.